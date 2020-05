Sentidos Opuestos ofrecerá concierto virtual durante cuarentena

Redacción

México. – Luego de que el “rapero” Johnny Escutia fuera denunciado por los temas que toca en sus canciones, así como por haber sacado a la luz una de ellas que hablara sobre violación y asesinato de la famosa youtuber Yuya, dio una disculpa pública para ella explicando los motivos por los que hizo lo que hizo.

En una entrevista para el canal Youtube TV Mafiosa, él juró que sus letras no se basan en su realidad pues comentó que se trata de simple música.

Mencionó lo siguiente: “Antes que nada que la gente piensa que es solo música y ¿qué les voy a decir? Si quieren odiarme que me odien, no me pueden linchar mediáticamente porque yo no vivo de la música es solo mi pasatiempo…”

Él incluso aseguró que sería incapaz de hacer daño a una mujer: “Si yo fuera un loquito, si yo fuera un enfermo que hace lo que dicen mis canciones ¿tú crees que voy a subir todo eso a internet y a confesar y a decir? Pues no, el que hace eso se queda callado”

También señaló que desde hace veinte años no vive en nuestro país, sino en Alemania, pues dice que no querría vivir en un lugar en el que la inseguridad es excesiva.

Señaló que el título de la canción es solo porque rimó con su nombre artístico, no creyó que llegaría a oídos de la youtuber.

G.R