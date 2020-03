Señora se expone para ganarse la vida

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Angelina López es una anciana que no puede quedarse en casa en cuarentena como se le ha recomendado para evitar el contagio del Covid-19.

Al no tener un sustento tiene que salir a cantar a las calles para ganarse unas monedas.

En una esquina del jardín principal y a unos metros de la Parroquia del ‘Señor del Hospital’ Angelina se sienta a cantar, con un vaso en la mano en donde algunos transeúntes le depositan monedas y con lo que junta al día se la va pasando, sin embargo conforme siguen los días hay poca gente, y la que se detiene no trae dinero.

Pese a que se encuentra en el grupo de personas de mayor vulnerabilidad de contagio del Covid-19, señala que no puede quedarse en casa y acatar esta recomendación, si lo hace, se queda sin comer, “eso no se puede. Si yo vivo al día, no tengo ni despensa y así cómo le hacemos, por ejemplo, como hoy que he ganado bien poquito y ya tengo más de dos horas cantando; la gente tampoco trae dinero”.

Originaria de la comunidad Los Conejos, Angelina señala que no tiene apoyo de algún programa social por parte del gobierno, tampoco familia que pueda hacerse cargo de ella, por lo que tiene que ganarse el sustento día a día, aunque en ocasiones por salud no puede acudir hasta la ciudad de Irapuato a cantar.

Pese al riesgo señala que tiene que seguir cantando hasta donde Dios se lo permita, pues su voz es lo único que tiene para salir adelante, así lo menciona para continuar cantando ‘La Reyna del Mar’, del dueto Los Dos Oros que se escucha en gran parte del jardín principal.