Señalan usuarios fallas en transporte público

Luz Zárate

Celaya.- La Dirección de Movilidad determinó que 47 camiones del transporte público no cumplieron con los requisitos que marca la Revista Mecánica realizada en el segundo semestre del 2019; los usuarios señalaron que se deben mejorar las condiciones mecánicas y físicas de las unidades y que los choferes corrijan el trato con las personas y su manera de manejar.

‘Manejan como locos’

“Hay choferes buenos y sus camiones están feos, hay camiones que están más o menos y los choferes son groseros o manejan como locos y hay los que todo les falla. En general manejan feo, y los camiones están maltratados, yo creo que sí deben mejorar, se supone que por eso subieron el pasaje para que estuvieran mejor y siguen igual”, señaló Elsa Medina.

De 572 unidades de transporte público que participaron en la Revista Mecánica que realiza el municipio, se determinó que 47 no cuentan con los requerimientos para estar en circulación, por lo que los concesionarios tienen una semana para repararlas o renovarlas. Y de éstas 47 que no aprobaron, 11 definitivamente no podrán circular porque sus condiciones físicas representan un riesgo para los usuarios.

El director de Movilidad, Trinidad Martínez Soto informó que realizan un padrón de choferes, con un expediente personalizado de cada conductor del transporte público donde se registrarán las capacitaciones que hayan tenido, pero también las multas y accidentabilidad.