Señalan paramédicos salmantinos de Cruz Roja ser agredidos verbalmente

Salamanca.- Paramédicos de Cruz Roja Salamanca temen por su integridad al señalar que han sido víctimas de agresiones verbales que han ido en aumento al acusarlos de “llegar tarde” a atender reportes.

Los socorristas de la delegación local hicieron un llamado a los ciudadanos para no estigmatizar la labor que realizan, ya que ellos también ponen en riesgo su integridad al acudir a prestar auxilio en situaciones de peligro, lo que hacen con convicción, “no estamos escudándonos del servicio que prestamos, yo creo que le ser paramédico es una de las labores que hacemos con el corazón y con la convicción de ayudar al prójimo en la situación que sea, lo más importante para nosotros es salvar vidas, pero también debemos estar bien para poder auxiliar”.

Mencionan que las agresiones verbales han aumentado en las últimas semanas al llegar a prestar el auxilio, desde palabras altisonantes, al retarlos, al señalarles que de nada sirve aportar en las colectas si no hacen su trabajo, “nosotros estamos preparados para salir en lo inmediato, solamente que mientras las corporaciones de seguridad no estén en el lugar no podemos acercarnos, desconocemos si todavía exista riesgo no solo para nosotros”.

Ante esta situación el personal de la benemérita institución reitera en la comprensión de los ciudadanos, y señalan que hacen todo el esfuerzo para atender con prontitud todas las llamadas de auxilio, sin embargo se debe tener precaución sobre todo al tratarse de zonas de riesgo.

