Señalan a exfuncionarios por un presunto desfalco

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Dos exfuncionarios del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) son señalados de cometer un presunto daño patrimonial al organismo, luego de que desde el 2018 no reintegraron recursos por casi 48 mil pesos cada uno.

Por ello a través de edictos publicados en el Periódico Oficial del Estado, Raúl Vega Borja quien fungió como consejero presidente del Consejo Distrital XI, con cabecera en Irapuato, y Miguel Magaña Ávila, consejero municipal de San Luis de la Paz, fueron emplazados a rendir su declaración ante el Órgano Interno de Control del órgano local electoral el próximo 20 de mayo en virtud de que no han sido localizados en los domicilios que registraron ante el IEEG.

Sobre el caso, la titular del Órgano Interno de Control, Ileana Catalina Arreola Sánchez detalló que Raúl Vega Borja y Miguel Magaña Ávila fungieron como servidores públicos del IEEG y causaron baja octubre del 2017 por lo que además de su finiquito se les proporcionó una prestación por prestación de servicios.

No obstante de acuerdo con la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, de acuerdo con su Artículo 8, aquellos trabajadores que reciban dicha prestación y se reincorporen al servicio público en un plazo no mayor a tres meses deberán reintegrar la parte proporcional del recurso que recibieron.

Nunca lo hicieron

Por lo que a decir de Ileana Catalina Arreola, ambos se reincorporaron al servicio público a los dos días de haber causado baja, por lo que tenían que haber reintegrado 47 mil 899 pesos cada uno pero no lo hicieron, lo que derivó en que se iniciara una investigación por presunta responsabilidad administrativa.

“Ellos tenían la obligación de reintegrar al Instituto lo que se les había dado porque así lo establece la ley, entonces ellos no lo reembolsan y se les hacen varias comunicaciones para que lo hagan, incluso ellos siguen trabajando y causan baja definitiva durante el 2018 y durante este periodo se les estuvo haciendo invitaciones por parte de otras autoridades, no por parte mía, cuando yo hago una auditoría identifico que no han reintegrado las cantidades y por medio de la auditoría se abre una investigación”, explicó.

Señaló que al haber un presunto daño patrimonial a través de la autoridad sustanciadora del Órgano Interno de Control se les dio a ambos exfuncionarios su derecho de defensa adecuada y que presentaran las pruebas a su favor en virtud de que no existe una sentencia firma en su contra pues no está comprobada la responsabilidad, sino que se trata de una presunta imputación.

Sin embargo ninguno de los dos han sido localizados en los domicilios que proporcionaron por lo que fue necesario emitir edictos para que se presenten a una audiencia inicial.

No te pierdas: