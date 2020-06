Señala regidor la necesidad de equipar a elementos de la policía

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Sandra Hernández no solo es una madre de familia que se levanta desde temprano para comenzar sus quehaceres domésticos, también apoya a su esposo con el cuidado de los animales que cría, y acompañada de una de sus pequeñas hijas, diariamente recorre más de dos kilómetro para llevarlos a pastar.

Originaria de la comunidad El Huaricho en la zona norte del municipio, Sandra señala que ayuda a su esposo con esta tarea desde hace cinco años cuando se casó, y ahora que su esposo tiene que salir a trabajar diariamente ella se encarga de realizar esta tarea acompañada de una de sus dos pequeñas.

Mientras arrea a las vacas a lo largo del camino y evitar atraviese la carretera, la mujer señala que esta labor es pesada, y más aún cuando se combina con las tareas del hogar, “sí es un poco pesado pero me gusta, me levanto desde temprano para dejar ya hecho en la casa y me vengo a pastar a los animales, a veces mi esposo ya llega y me encuentra acá y ya nos regresamos juntos”.

Sandra camina para llegar a la presa donde descansa un rato mientras los animales toman agua, después continúa el recorrido por una vereda hasta llegar a otra zona donde puedan pastar, lo que ahora no es tan complicado debido a las lluvias.

“Cuando está seco si tengo que caminar más lejos hasta encontrar donde coman, pero ya ahorita se pone bonito en todos lados y ya hay mucho donde pueden comer, es cansado a veces pero uno se va a acostumbrando, a las niñas también gusta venir a acompañarme y también me ayudan a los animales”.

Para Sandra es una satisfacción el poder enseñar a sus hijas el trabajo, la responsabilidad y el cuidado de los animales, y destaca que compartiendo las tareas por más difíciles que sean se valoran más las cosas, “así ya a uno no se le cierra el mundo, y más si es algo que nos gusta”, mencionó.