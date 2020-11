Yadira Cárdenas

Salamanca.- Enrique Candelario Cú Gutiérrez, director de Protección Civil (PC), señaló que el problema del picteleo ha disminuido o al menos los reportes recibidos para evitar está práctica, la cual es de riesgo al no tener el conocimiento adecuado de cómo manejar los tanques de gas.

El funcionario municipal informó que, como parte de los recorridos que realiza la dirección de Protección Civil en el municipio, se supervisa que no se realice esta práctica que consiste en rellenar tanques de gas por medio de otros contenedores sin las medidas adecuadas.

Señaló que los últimos meses no se han detectado ningún tipo de estos casos aunque no descartó que se realicen sobre todo en comunidades, sin embargo la mayoría de las personas que son testigos no reportan a pesar del riesgo que conlleva, no sólo el traspaso del combustible de un tanque a otro, también el trasladar tanques de gas en vehículos sin el conocimiento del manejo de los mismos.

Enrique Candelario Gutiérrez hizo un llamado a los ciudadanos para evitar realizar esta práctica, aunque reconoció que las situación económica es difícil por lo tanto las familias buscan una manera de economizar y rellenar los tanques de gas, pero de hacerlo se puede provocar alguna situación que lamentar.

