Señala campaña en su contra, presidenta de SAPASVA

Rubicelia Damián comentó que un grupo de gente pide a los ciudadanos no pagar su recibo del servicio, lo que podría afectar negativamente a la propia población

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La presidenta del SAPASVA en Valtierrilla, Rubicelia Damián, señaló a un grupo de habitantes de la comunidad de realizar una campaña para que los ciudadanos no paguen su recibo, esto para perjudicarla sin embargo dijo, los afectados serán los más de 13 mil habitantes quienes podrían quedarse sin servicio al no cubrir los gastos del organismo operador.

La titular del organismo operador señaló que a pesar de la campaña que llevan a cabo para invitar a los usuarios a pagar el servicio, pocos son los que han acudido a cumplir, esto debido a que dijo, existe una campaña en su contra en la cual se les está señalando a los habitantes que no paguen.

Aunque no reveló los datos de las personas que encabezan este movimiento, estas están identificadas por lo que se estarán tomando las medidas pertinentes, “nos hemos dado cuenta que pasan hasta en algunas zonas casa por casa, para decirles que no pagues y nos acusan a los miembros del comité de malos manejos, pero si los mismos ciudadanos saben en qué condiciones recibimos el organismo, con deudas millonarias y apenas hemos estado saliendo, el comité tenemos tres semanas que no cobramos sueldo”.

Mencionó que el grupo que realiza esta campaña, quiere quedarse con el control del SAPASVA, por lo que hizo la invitación a los usuarios para que se acerquen y conozcan el trabajo que están realizando para sacar a flote los trabajos y no se queden el servicio, a pesar de que el pasado fin de semana se cortó el suministro al no haber contado con los suficientes recursos para el pago de la energía eléctrica.

“Se está pagando un servicio que ya los usuarios recibieron, ya estuvimos sin agua cuatro días y pudimos pagar un recibo, pero el próximo mes no sabremos, finalmente la perjudicada no somos el comité solamente, son todos los ciudadanos porque de continuar así nos volveremos a quedar sin agua, por eso les pedimos que no hagan caso de esas personas que están tratando de perjudicar y desestabilizar al SAPASVA”, mencionó.

