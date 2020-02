Señala alcalde apoyo a viuda de migrante que murió en Texas

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Un error del Consulado Mexicano en el envío de los kits de identificación de ADN, pone una nueva traba para que el cuerpo de Ramón Martínez, el migrante capitalino fallecido en Texas pueda por fin regresar para ser despedido por su familia.

Ramón Martínez, migrante originario de la comunidad de ‘El rodeo’ en la Capital, murió al cruzar la frontera en Carrizos Springs, Texas, en septiembre del año pasado, y hasta el momento, diversos trámites burocráticos de ambos países, han evitado que su esposa, Beatriz Martínez, pueda repatriar su cuerpo para sepultarlo en Guanajuato.

Fallan en burocracia

Para su correcta identificación, la autoridad americana pidió pruebas de ADN de los padres de Ramón, los cuales tardaron meses en ser entregados a la familia, pero una vez que se enviaron, el consulado tuvo un error en su manejo, lo cual causó que las pruebas fueran devueltas, atrasando aún más el trámite de repatriación del migrante.

Lo anterior, lo informó en entrevista la esposa de Ramón, Beatriz Martínez, quien explicó que el Consulado Mexicano olvidó plasmar una firma en uno de los documentos.

“Yo quería que me dijeran cuándo iban a regresar a mi esposo, pero me dicen que el Consulado se equivoca y no manda una firma; entonces el médico forense no los acepta así y me regresan los kits, hasta que el Consulado mande nuevamente esa firma, se va a hacer el trámite”.

Lamentó que las autoridades mexicanas hayan cometido un error como ese, pues alargará aún más la espera de la familia Martínez, para el regreso del cuerpo de Ramón.

“Una traba más, no sé por qué no trabaja bien el Consulado. Hemos tenido problemas, no entiende la persona que nos está atendiendo que deben de trabajar bien, no creo que sea el primer caso el mío el que atienden”.

Lamentó que tenga que esperar aún más, después de cinco meses de angustia de no poder repatriar el cuerpo de su esposo y al fin darle sepultura en su tierra.