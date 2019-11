Senadora panista regala Pinocho a Durazo: “Piense antes de mentir”

Indira Rosales acusó al titular de la SSCP por la situación confusa de los hechos ocurridos en Culiacán durante la captura de Ovidio Guzmán

Ciudad de México.- Indira Rosales San Román, senadora panista, acusó la confusión que existe alrededor de los hechos ocurridos en Culiacán, por lo que pidió a Alfonso Durazo “pensar dos veces cuando se intente mentir a los mexicanos de esta forma”.

Por ello, la senadora entregó un muñeco de Pinocho al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, luego de acusarlo de “mentira tras mentira” sobre los hechos ocurridos en Culiacán.

Durante su posicionamiento, con motivo de la comparecencia del titular de la SSCP, la legisladora en Veracruz acusó que hay una situación confusa de los hechos ocurridos, por lo que pidió “pensar dos veces cuando se intente mentir a los mexicanos de esta forma”.

“Desafortunadamente hemos visto mentira, tras mentira en este gobierno, en las últimas semanas, de que si iban pasando por ahí (en el caso Culiacán), pero después resulta que no iban pasando por ahí, que era un operativo, pero en la estrategia de seguridad no hay operativos, entonces la situación se vuelve muy confusa no nada más para el PAN, sino se vuelve muy confusa para todo México”, arremetió la senadora.

La funcionaria exigió a Durazo Montaño aclarar si avaló la decisión de liberar a Ovidio Guzmán López; además si el presidente Andrés Manuel López Obrador sabía del operativo; y si van a corregir esta decisión aplicar la ley en estos casos.

