Senado busca poner a Rosario Robles en el banquillo

Monreal anuncia una comisión especial para investigar el desvío en Sedesol y Sedatu y por el saqueo de 700 millones en efectivo, además de que pretende llevarla ante la PGR

Agencia Reforma

Ciudad De México.- El Senado de la República buscará llevar a Rosario Robles al banquillo por el desvío de mil 900 millones de pesos durante sus gestiones al frente de Sedesol y Sedatu, y por el saqueo de 700 millones en efectivo.

La bancada de Morena en la Cámara alta prepara la creación de una comisión que investigue dichos desvíos, además de que pretende llevarla ante la PGR.

Mediante un punto de acuerdo, que será sometido hoy al pleno del Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, propondrá la comparecencia de la experredista, actual titular de la Sedatu, así como de Eviel Pérez, titular de la Sedesol.

Propone una reunión de trabajo con el titular de la ASF, David Colmenares, y que la PGR presente un informe sobre las investigaciones, en un plazo de 10 días.

“Este desvío de recursos no puede quedarse en el anecdotario mediático, no lo merece el pueblo de México, nosotros hemos reiterado que es importante que la cuarta transformación del país se inicie con todo el propósito de limpiar las instituciones, darle una sacudida al viejo régimen y no permitir que las prácticas de corrupción y deshonestidad se olviden y se entierren”.

Aparte, Muna Dora Buchahin, extitular de Auditoría Forense de la ASF, consideró que el saqueo ocurrió ante la omisión de autoridades. “No se hicieron las investigaciones por parte de las autoridades en materia penal, ni la fiscal, que yo sepa, ni la parte del seguimiento del dinero por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera”, explicó.

AL