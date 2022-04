Los senadores aprobaron en lo general la reforma a la Ley Minera, presentada por el Presidente de la República

Agencias

SUN.-La Cámara de Senadores avaló en lo general y lo particular los cambios a la Ley Minera que envió el presidente, Andrés Manuel López Obrador para controlar la explotación del litio, y que ésta sea facultad solo del Estado.

Con ello, la ley va al Ejecutivo para su publicación en tiempo récord. Pues apenas el domingo la oposición rechazó en la Cámara de Diputados la reforma constitucional en materia eléctrica, y en su lugar, el presidente envió una ley sobre el litio. Su aprobación no necesita de los votos de dos terceras partes de los legisladores.

La votación final fue de 76 a favor y 45 en contra, sin cambios respecto a lo avalado en la Cámara de Diputados.

Senado aprueba Ley Minera Foto: especial

En menos de 48 horas aprueban reforma en ambas cámaras

Durante la sesión vespertina de este martes, se debatió en medio de acusaciones entre oficialistas y opositores la reforma presidencial. La cual en menos de 48 horas de su presentación, fue avalada en ambas cámaras.

Incluso, durante el debate previo en comisiones, el senador por Morena y empresario minero, Armando Guadiana, reconoció que la reforma presidencial “puede propiciar, que duden en el aspecto de la inversión por el hecho de que está abierto ese abanico de posibilidades en el mineral estratégico”.

“Pero, yo no sé qué tanta prisa, porque parece que lo quieren hacer en fast track el tema”, dijo el senador por Morena durante la reunión.

Más tarde, ante el pleno legislativo, presumió sus negocios en el sector minero y carbonífero en el país donde dijo “le hemos batallado” y apuntó que hasta el momento los negocios del litio “han sido sólo de papel.

Por lo que propuso crear un instituto para el estudio de este mineral en el país, así como otro organismo para su operación similar a la Exportadora de Sal (ESSA) en Guerrero Negro, Baja California Sur; esto con la participación mayoritaria del gobierno mexicano y un porcentaje menor de empresas extranjeras.

Morena exhibe a la oposición

En el debate en lo particular en el pleno, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, denunció que Morena no pueden exhibir a las senadoras y senadores que no votan en el sentido de la mayoría parlamentaria desde una visión de odio y politización del debate democrático y no se puede usar recursos desde el gobierno y la mayoría parlamentaria para la apología de la violencia y la traición.

En tribuna, lamentó que su compañero del Grupo Plural, Gustavo Enrique Madero Muñoz, se le ha etiquetado como traidor a la patria. Lo mismo que otros legisladores, lo cual es muy peligroso por lo que exhorto a mantener el diálogo en códigos democráticos.

Una vez avalada en lo general y particular, sin cambios, fue turnada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las reformas a la Ley Minera, establecen que el litio es patrimonio de la nación y se declara de utilidad pública por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones para su exploración y explotación.

Las modificaciones a los artículos 1, 5, 9 y 10 de la norma refieren que la exploración, explotación y aprovechamiento de este metal blando quedan exclusivamente a cargo del Estado.

MJSP