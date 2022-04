Las semifinales de la Champions League medirán a dos equipos españoles y dos ingleses en busca del pase a la gran final

Redacción

Europa.- Con los dos empates de este miércoles entre Benfica y Liverpool (3-3) y Atlético de Madrid y Manchester City (0-0), quedaron definidas las semifinales de la Champions League 2021-22, en la que cuatro equipos buscarán la gloria europea.

En esta ocasión dos equipos ingleses y dos españoles llegaron a la antesala de la final, y se enfrentarán entre países para definir a los dos finalistas.

En primera instancia, el Liverpool de Jurgen Klopp, que pasó con holgura su serie frente al Benfica, enfrentará al sorprendente Villarreal de Unai Emery, que sí batalló para eliminar al todopoderoso Bayern de Munich en Alemania (2-1 global), y que ahora deberá apelar a un nuevo milagro para superar a los Reds, que parten como claros favoritos.

Del otro lado, el Real Madrid confirmó su condición de mayor ganador de la historia de la Champions y logró derrotar al Chelsea en los últimos minutos de la vuelta de los cuartos de final, incluso forzando al tiempo extra donde un gol de Benzema decantó el pase para el cuadro merengue (5-4 global).

