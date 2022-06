Comerciantes semifijos del mercado Tomasa Esteves ampliaron sus puestos e invadieron los pasos peatonales sin que Fiscalización interviniera

Yadira Cárdenas

Salamanca.- “¿Y dónde está Fiscalización?”, cuestionaron molestos los clientes del mercado Tomasa Esteves, luego de que hace dos días comercios semifijos de la calle 5 de Mayo ampliaron su espacio hacia el área del pasillo, dejando un mínimo lugar para caminar. Señalaron que la situación de estos comercios se está saliendo de control día con día.

En reiteradas ocasiones, ciudadanos han cuestionado la falta de orden del comercio semifijo en el mercado; especialmente en las calles Sánchez Torrado, Avenida del Trabajo y 5 de Mayo. El principal problema es la invasión de los pasillos peatonales y el arroyo vehicular, al no respetar las medidas que se les han asignado.

Lee también: Se recupera el 30% de los comercios perdidos por la pandemia en Salamanca: Canaco

Los afectados señalan que lejos de una mejora que se ha prometido por años, con el tiempo los espacios para peatones y vehículos han disminuido. Esto dificulta el paso de las familias que acuden a realizar sus compras.

Foto: Especial

Este martes nuevamente denunciaron esta situación, luego de que en la calle 5 de Mayo algunos comercios se han extendido aún más hacia la zona de pasillo. Esto hace casi imposible el paso peatonal.

“Tiene apenas dos días que se colocaron más cajas con mercancía, está bien que quieran vender y es respetable, pero que también que respeten al ciudadano, se trata de mejorar y se está volviendo un caos”, señaló Obdulia Mendoza.

Por su parte el señor Juan Miguel Ortega, quien acude con su esposa al menos dos veces por semana a este mercado, cuestionó el trabajo de la Dirección de Fiscalización y Control, al no supervisar los espacios del comercio.

Te puede interesar: Crecen las ventas en la segunda semana del Parador del Nopal en Valtierrilla

“¿Y dónde está fiscalización? El error está a ojos vistos, ya no hay espacio para caminar no solamente en esa calle, sino en todo alrededor. Cada día está más invadido, no hay estacionamiento y ahora no hay por dónde caminar. Ojalá el presidente municipal vea nuestra queja y se haga realmente algo”.

Quizás te interese:

JRP