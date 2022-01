Nancy Venegas

Irapuato.- Con el cambio a amarillo en el semáforo para la reactivación económica y el aumento acelerado en contagios por Covid-19, los padres de familia de la primaria El Nigromante, ubicada en la Colonia La Pradera aún no saben si se respetará su decisión de retornar al sistema virtual para proteger las vidas de sus hijos y la salud del personal escolar.

Incluso solicitaron omitir cualquier relación con la supervisora María Elodeolina Bañuelos Talavera, porque -aseguraron- solo obstaculiza los trabajos y proyectos para el bien de la comunidad escolar.

Lea también: Ignora SEG polémica por regreso a clases en la primaria El Nigromante

“El jueves se presentó la supervisora, su trato fue muy diferente ya un poco más amable, pero el problema es que no nos resolvió absolutamente nada, después de que le explicamos el panorama completo de casos positivos en maestros, alumnos y que incluso algunos padres de familia fallecieron por coronavirus y el riesgo que implica el regreso presencial a clases sobre todo para los más de 400 alumnos que no están vacunas, su única respuesta fue que nuevamente enviáramos cartas responsivas a los padres de familia, para que las regresaran firmadas donde indicaran que modalidad querían para que continuaran el ciclo escolar, le respondimos que no haríamos eso porque ya expresaron su voluntad el lunes pasado, y así se lo hicimos saber en el acta que le enviamos con base al comunicado 8 que envío la Secretaría de Educación y donde ella no respetó la decisión del consejo técnico y comité de salud de regresar al formato virtual hasta el próximo 16 de febrero”, platicaron los padres de familia de la primaria El Nigromante.

Este viernes, por segundo día consecutivo los alumnos de 9 de los 12 grupos y los profesores tuvieron clases presenciales, mientras autoridades estatales de salud anunciaban el retroceso a amarillo en el semáforo para la reactivación económica.

El jueves pasado, el delegado de la región IV de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Nicolás Gutiérrez Ortega, se comprometió a que este viernes se definiría la modalidad en la que este plantel continuaría con el ciclo escolar, correo buscó al funcionario quien se comprometió a que el próximo lunes dará a conocer los pormenores de esta situación.

Mientras tanto, los padres de familia pidieron omitir cualquier relación o vínculo con Bañuelos Talavera.

“Lo que está en riesgo es la vida de nuestros hijos, la salud de los maestros y personal administrativo, no es la primera vez que la supervisora impide la realización de trabajos en favor de la escuela y por ello estamos pidiendo no tener ningún tipo de contacto ella, quisiéramos tener una comunicación directa con el delegado, que visite la escuela para que conozca de primera mano lo que está ocurriendo”, señalaron los padres de familia.

Te puede interesar: