Selena Gomez ora por México

La cantante dijo estar devastada tras el sismo ocurrido en nuestro país

El Universal

Ciudad de México .- 45 mil retuits y más de 130 mil corazones lleva en sus cuentas de red social el mensaje en el que Selena Gomez pidió orar por México luego del terremoto de ayer de 7.1 grados.

“Orando por México. Me siento devastada”, escribió la actriz y cantante de ascendencia mexicana en Twitter y que acaba de pasar por un trasplante de riñón.

Praying for everyone in Mexico City. So devastated.

— Selena Gomez (@selenagomez) 20 de septiembre de 2017