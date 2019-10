Seis comunidades se secan, pero les faltan trámites para pozos

Se trabaja en poder elaborar proyectos que permitan dotar de agua a estas comunidades, pero antes se debe hacer un estudio para revisar el lugar más viable para perforar

Comonfort.- Existen seis comunidades con escasez de agua, lo que representa una problemática para cerca de 10 mil habitantes.

Felipe Vargas Vázquez, director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort (JAPAC) señaló que no sólo Pocitos de Corrales carece de un pozo para abastecer a sus habitantes desde hace 12 años, hay otras poblaciones que tienen incluso más años en la misma situación como Palmillas de San Juan, La Asunción, Las Pomas, Peña Colorada y El Xoconostle.

Se trabaja en poder elaborar proyectos que permitan dotar de agua a estas comunidades, pero antes se debe hacer un estudio para revisar el lugar más viable para perforar un pozo, conseguir un terreno y recursos.

En el caso de Pocitos de Corrales no hay suficientes manantiales y por eso se tendría que reponer el viejo pozo para volver a dar de agua a los habitantes, además al perforar un pozo se debe instalar una red de distribución y si es necesario un tanque elevado que permita regular el flujo de agua.

El director informó que en Las Pomas esperan reactivar un manantial del cual ya se tiene autorización del proyecto, pero falta el dinero.

En el caso de Neutla, repondrán el pozo Morelos, del cual queda muy poca agua, aquí falta la validación. Y en Los Delgados el pozo empieza a abatirse y se tiene que conseguir otro terreno para perforar uno nuevo.

Otra problemática priva en la zona urbana: hay viviendas en La Palma y en la zona de Camacho que no tienen agua, pero esto se debe a que son terrenos irregulares y mientras no estén dentro de la ley o sus propietarios no tengan alguna escritura o documento que valide su propiedad, no se puede invertir.

Al oriente del municipio, la escasez de agua no es tan marcada, ya que existen manantiales suficientes y pozos que dotan de agua a los pobladores de la zona rural.

