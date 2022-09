Con la universalización del internet y la creciente popularidad de las redes sociales, las amenazas cibernéticas han aumentado en grandes proporciones los últimos años. De hecho, la seguridad en línea se ha vuelto un tema tan relevante que el gobierno federal de los Estados Unidos ha creado un departamento dedicado a la investigación y desarrollo de tecnologías para lidiar con los potenciales riesgos del ciberespacio. Esta agencia gubernamental fue establecida en 2018 y se le conoce como CISA (Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad).

La popularización de los sitios web y redes sociales ha puesto en peligro la privacidad del público. Afortunadamente, existen formas efectivas de proteger la seguridad en línea. A continuación, se enlistan algunas:

Proteger nuestras cuentas en línea

¿Por qué es necesario?

Durante la última década, el robo de contraseñas y otros datos confidenciales ha afectado incluso a grandes empresas como Facebook, Yahoo, Linkedin, Twitter y Adobe. Cuando se tiene una fuerte presencia en línea, siempre existe el peligro de que nuestra información personal sea robada por piratas cibernéticos. Por eso es importante saber cómo protegernos y mantener nuestra privacidad.

¿Cómo puedo protegerme?

Siempre es recomendable utilizar un administrador de contraseñas para crear y recordar claves seguras para cada una de nuestras cuentas en línea. Esto ayuda a proteger nuestra privacidad y seguridad. Este tipo de administradores generan contraseñas, examinan cuentas en busca de violaciones de seguridad y sincronizan información entre la computadora y el teléfono.

Configurar un administrador puede parecer una tarea complicada, pero realmente es muy sencilla, y una vez realizada podemos navegar de forma libre y segura en la web. Al iniciar sesión en tu cuenta, el administrador de contraseña guardará tu clave. En caso de que la contraseña sea muy débil o esté repetida, solicitará un cambio.

Recibirás nuevas contraseñas en unas pocas semanas para tus cuentas pre-existentes. Es importante cambiar las contraseñas predeterminadas para todos los dispositivos del hogar. Si el router de su hogar, la luz inteligente o la cámara de seguridad aún usan “contraseña” o “1234” como clave, es necesario cambiarlas.

Utilizar un VPN

Una conexión VPN oculta el tráfico de datos en línea y nos protege de los piratas cibernéticos. Cualquier persona que tenga acceso a la red y quiera ver nuestros datos sin cifrar puede acceder a ellos. Con un VPN, los ciberdelincuentes no pueden descifrar nuestra información personal. Esta útil herramienta nos permite cambiar nuestra dirección IP y es una buena elección cuando necesitamosmantenernos anónimos en el internet.

¿Por qué es necesario?

● Un VPN nos proporciona un cifrado seguro. Se requiere una clave de cifrado para leer los datos. Sin una, le tomaría millones de años a una computadora descifrar el código necesario para obtener nuestra informacion. Esta útil herramienta nos permite ocultar nuestras actividades en línea incluso en redes públicas. También nos da la posibilidad de ocultar nuestra ubicación.

● Un servidor VPN funciona como un proxy en Internet. Los datos de ubicación se reciben de servidores en otros países, por lo que no es posible determinar nuestra ubicación exacta. Además, la mayoría de los servicios VPN no mantienen registros de actividad.

● Un VPN nos permite acceso a cualquier contenido. El contenido web no siempre está disponible en todas partes. A menudo solo se encuentra disponible en ciertas regiones del mundo. Sin una conexión VPN, no podemos acceder a todo el contenido doméstico mientras viajamos y no podemos acceder al contenido internacional desde nuestro hogar. Un VPN nos permite “cambiar” nuestra ubicación utilizando un servidor en otro país.

● Transferencia segura de datos: Si se trabaja de forma remota, es posible que necesitemos acceder a archivos confidenciales desde una red corporativa. Los servicios VPN se conectan a servidores privados y utilizan tecnología de encriptación para reducir el riesgo de filtraciones de datos.

Proteger nuestra navegación web

¿Por qué es necesario?

Hoy en día, casi cualquier sitio web posee la tecnología para rastrear todo lo que hacemos en línea. Son capaces de hacer eso a través de anuncios, botones engañosos y sistemas de posicionamiento global (GPS). Incluso si tomamos las precauciones necesarias para no compartir nuestros datos bancarios, condiciones médicas o creencias políticas en internet, eso no significa que los sitios web no tengan acceso a esa información. Puede saberse mucho acerca de una persona solo por los sitios web que visita. Esta es parte de la razón por la cual la publicidad dirigida sigue siendo una de las innovaciones en línea más exitosas.

¿Cómo puedo protegerme?

Siempre es bueno utilizar extensiones de navegador para bloquear anuncios indeseables y los datos que recopilan. Esto también evita que el malware se ejecute en el navegador y nos da la posibilidad de desbloquear anuncios si estamos seguros de que son seguros. Las extensiones de navegador también evitan que los anuncios nos rastreen. Es importante recordar que muchos sitios web le dan la opción de cancelar la recopilación de datos, pero debe hacerse manualmente. Esto no resuelve completamente el problema, pero reduce significativamente los riesgos.