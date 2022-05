Morena acusó que la seguridad de periodistas en Guanajuato es muy precaria, además que sufren violencia institucional y precariedad laboral

Guanajuato.- La seguridad y condiciones laborales de periodistas en la entidad, generó una discusión en tribuna entre diputados de Morena y del Grupo Parlamentario del PAN.

Lo anterior luego de que la diputada morenista, Alma Alcaraz presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para que, a través de la Secretaría de Gobierno, se iniciaran las acciones de inspección a las condiciones de trabajo de los periodistas del Estado de Guanajuato para que se garantizaran sus derechos laborales.

La legisladora señaló que las agresiones a periodistas en la entidad son un tema frecuente, así como la violencia institucional y la precariedad laboral.

“Basta pensar en el tipo penal de halconeo que desde Morena hemos querido derogar y aunque la propuesta se mantenga en la congeladora ya se han dado tres resoluciones definitivas de como este delito vulnera el derecho a la información y a la labor periodística”.

Esto pese a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha arremetido de forma reiterada contra diversos periodistas nacionales y extranjeros.

PAN asegura que no se estigmatiza a periodistas

El diputado del PAN, Bricio Balderas Álvarez aseguró que no es necesario realizar exhortos al gobernador, pues la protección de los derechos humanos de los periodistas están garantizados.

“En Guanajuato nuestras autoridades no estigmatizamos a periodistas, aquí no se emiten juicios contra ellas y contra ellos, no existen listas para etiquetar su trabajo, no se intimida, no se violenta la legislación en materia de protección de datos personales, no se han hecho llamados para que organismos protectores de derechos humanos de periodistas limiten sus fuentes de financiamiento”.

Por lo que dijo que, dicha solicitud de exhorto tendría que dirigirse a las autoridades del ámbito federal que limitan libertades y derechos. “Y no es obra de la casualidad, el trato que les han dado semanas y meses atrás y que ha sido del conocimiento nacional a periodistas de todo el país (…) se les ha dicho corruptos e hipócritas por un supuesto golpismo mediático. La solicitud de exhorto no es aquí, es allá en las mañaneras, allá hay que dirigirlo”.

Pretendían que el exhorto se aprobara en la misma sesión del Congreso local. Sin embargo, esto no fue aprobado y se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

