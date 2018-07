Seguridad alerta por secuestros virtuales

El director de Seguridad Pública dijo que las llamadas telefónicas se han hecho al municipio de Ocampo para coaccionar a las personas que vayan a San Felipe en lo que se desarrolla la extorsión

Yordi Buclón

San Felipe.- Durante la semana pasada se han registrado tres secuestros virtuales en Ocampo y San Felipe. El director de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Gutiérrez Navarro, comentó que las llamadas telefónicas se han hecho al municipio de Ocampo para coaccionar a las personas que vayan a San Felipe en lo que se desarrolla la extorsión.

Durante esta semana, amedrentaron a personas para que acudieran a San Felipe, sin embargo, tras una llamada anónima al Sistema de Emergencias 911, la Policía municipal logró localizar a las personas que habían sido atraídas con engaños a este municipio para que sus familiares pagaran un supuesto rescate, con lo que se frustró el secuestro virtual.

Las corporaciones de Seguridad de ambos municipios hacen un llamado a la población para que no se dejen engañar por personas que les llaman por teléfono para extorsionarlos, ya que si no conocen los números que les marcan no contesten y denuncien ante las autoridades el hecho para evitar se sigan desarrollando estos actos delictivos.

RC