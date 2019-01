Segundo golpe: despide Salud estatal a médicos y enfermeras

Empleados del Hospital Materno Infantil de Celaya sólo llegaron a trabajar para ser informados que no podían entrar al edificio porque ya no tenían empleo; víctimas aseguran que violaron sus derechos

Luz Zárate

Celaya.- La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato (SSG) comenzó a despedir a empleados del Hospital Materno Infantil de Celaya, quienes demandaron al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) por no otorgarles prestaciones laborales básicas como es el fondo de ahorro para el retiro, contar con algún servicio de salud y fondo de ahorro para la vivienda, entre otras.

En total son cincuenta y nueve trabajadores del Hospital Materno Infantil de Celaya que consideran se les han violado sus derechos laborales y por ello acudieron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JULCA). Las demandas se interpusieron en septiembre del 2018, pero fue hasta este jueves que se impidió el acceso a su sitio de trabajo al médico general Hugo Martínez Granjeno y a Luis Enriquez Albarrán Rodríguez, responsable de Control Patrimonial e Inventarios.

Ambos servidores públicos no fueron notificados de manera formal que serían despedidos por lo que denunciaron despido injustificado derivado de la demanda interpuesta ante la JULCA.

Desde el miércoles se les negó usar el reloj checador y este jueves el personal de seguridad del Hospital les impidió el acceso sin darles una justificación de la prohibición, los vigilantes les dijeron que “sólo seguían órdenes superiores”.

Posteriormente ingresaron al edificio alegando que es un edificio público y no les pueden impedir que ingresen a su lugar de trabajo pues no hay notificación de que fueron despedidos, pero se les negó el paso, por ello se vieron obligados a ignorar a los vigilantes y entraron a la oficina del Director del Hospital, José Luis Hernández Reguero, para que les diera una explicación o bien el personal de Recursos Humanos o la Administradora, pero nadie estaba en el lugar y al final nadie los atendió.

Y aunque Albarrán Rodríguez y Martínez Granjeno se comportaron de manera pacífica y educadamente pidieron una explicación de su despido que alegan es injustificado, al menos unos 10 vigilantes los rodearon para que no ingresaran a la oficina de los directivos del Hospital.

La apoderada legal de los demandantes, Sandra Gabriela Díaz González, informó que en total son 59 los empleados de la SSG que demandaron, entre médicos, enfermeras y personal administrativo. En septiembre del 2018 se inició la demanda de 12 personas con el expediente 1534/2018; el 15 de octubre se inició otra de una enfermera con el expediente 1679/2018; y el 18 de diciembre fue una última de 40 enfermeras con el expediente 2058/2018.

La abogada señaló que al menos el 50% del personal del Hospital Materno Infantil no tiene las prestaciones básicas antes enunciadas.

“En este hospital tenemos tres juicios que fueron ingresados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, las prestaciones que se reclaman en estos tres juicios son las prestaciones más elementales de cualquier trabajador tiene y que incluso son garantías constitucionales como es el derecho a la salud, el derecho a una vivienda, derecho a una cotización para el retiro cuando ya el trabajador es adulto y no va a poder laboral, esas tres prestaciones son las fundamentales para las cuales trabaja cualquier trabajador en este país y en cualquier lugar del mundo estas son prestaciones irrenunciables las cuales el Instituto de Seguridad Pública del Estado ha omitido, por ese hecho ellos decidieron demandar el reconocimiento y otorgamiento de esas prestaciones y en estos tres juicios que nos estamos llevando es un total de 59 trabajadores”, informó.

La falta de otorgamiento de estas prestaciones sí representa un ahorro para el Gobierno Estatal, pero “es ilegal” pues se están violando los derechos de los trabajadores, dijo Díaz González.

“El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato está obligado a otorgar dichas prestaciones, hablamos de millones de pesos y esta misma situación ocurre en otros hospitales de la Secretaría de Salud, en otros hospitales han demandado por la misma razón”, señaló.

La defensora de los trabajadores despedidos informó que la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato tiene aproximadamente 25 mil trabajadores en los 46 municipios del estado y en todos existen casos similares, por lo que las Juntas de Conciliación y Arbitraje han dictaminado que la falta de estas prestaciones es ilegal y han fallado a favor de los empleados de la SSG.

Correo buscó al Director del Hospital, José Luis Hernández Reguero, y en un primer momento dijeron que estaba de vacaciones y posteriormente se impidió a este medio el acceso al edificio.

Violan sus derechos laborales

Enrique Albarrán Rodríguez tiene 4 años y medio trabajando en la SSG y dijo habérsele violados su derechos laborales pues no existen motivos para su despido, y adjudica la acción en su contra debido a la demanda que previamente interpuso en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

“Interpusimos una demanda para que se nos reconocieran nuestros derechos, como trabajadores hemos notado que hay compañeros que tienen menos tiempo que nosotros y se les han otorgado los derechos y a nosotros no se nos han reconocido estos derechos. Y ahorita no nos dejan entrar y no sabemos qué está pasando, oficialmente no estoy despedido porque no existe ningún documento donde diga que estamos despedidos”, señaló Albarrán Rodríguez.

El doctor Hugo Martínez, cree que el despido injustificado obedece al reclamo que hicieron para que se cumpla con las prestaciones que solicitan, además de que se inconformó por diversas situaciones.

“ Hay varios antecedentes de hostigamiento acoso laboral, discriminación laboral, nos piden cubrir horarios fuera de nuestro horario de trabajo, situaciones que no nos corresponden y además de la falta de prestaciones laborales básicas, nosotros sólo pedimos estabilidad laboral ahora sí que asegurar nuestro patrimonio para nuestros hijos ya que tengo familia y obviamente a tenemos que ver por nuestra familia, no tenemos seguridad social, no tenemos fondo de vivienda y algunas otras prestaciones que marca la ley como nos corresponde”, dijo el doctor que estaba por cumplir 5 años laborando en la SSG.