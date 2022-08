El fiscal general del estado aseguró que ya identificaron al segundo presunto asesino de Guillermo Mendoza y están cerca de capturarlo

Fernando Velázquez

Celaya.-El fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, aseguró que ya identificaron al segundo presunto responsable del homicidio de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza. Quien fue asesinado el pasado 17 de agosto.

Lo anterior, luego de que ayer anunciaran la detención de Juan Anotnio “N”, presunto autor material del crimen. Este junto con otras cuatro personas fue capturado en flagrancia al privar de la libertad a una menor de edad. La joven también fue víctima de un ataque de índole sexual. El propio fiscal reveló estos últimos detalles.

Lee también: Javier Mendoza retoma labores en la Presidencia de Celaya tras varios días de luto por su hijo

Segundo asesino de Guillermo Mendoza foto: archivo

Investigación de homicidio sigue abierta

Zamarripa explicó que los detenidos son procesados por diversos delitos como privación de libertad. Sin embargo, en el caso de Juan Antonio también será acusado del homicidio de Guillermo Mendoza.

Y es que sostuvo que se tienen datos de prueba “muy elocuentes” de su participación en el asesinato. Además, apuntó que ya identificaron al segundo sujeto que participó en dicho crimen .

“La investigación no la tenemos cerrada, al contrario, está abierta. Tenemos identificado a su acompañante, porque uno manejó la moto y el otro descendió para hacer la ejecución. Ya lo tenemos identificado y estamos próximos a poderlo detener también”, dijo Carlos Zamarripa.

Carlos Zamarripa indicó también investigan si los otros cuatro integrantes de la célula criminal originaria de Celaya, tuvieron alguna participación con el asesinato del hijo del alcalde.

Más información: Renuncias y depuración en las fuerzas policiacas de Celaya continúan

Cae presunto asesino de Guillermo Mendoza

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) informó que capturó al presunto asesino de Guillermo Mendoza. hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza. La detención de Juan Antonio “N” ocurrió junto a la de otros cuatro presuntos miembros de una célula delictiva.

Elementos de la FGE, la Sedena y la Guardia Nacional realizaron un operativo en que también lograron rescatar a una víctima menor de edad que tenían secuestrada.

#FGEInforma El autor material del homicidio de Guillermo “N” ha sido detenido.



En un trabajo de colaboración, la FGEG con @SeguridadGto, @EJTO_FAM_GN y @GN_MEXICO_ capturan a JUAN ANTONIO “N”.



Además se desarticuló una célula delictiva y se detuvo al jefe criminal #Celaya 🧵 pic.twitter.com/W12Pl4DPlt — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) August 22, 2022

El homicidio de Mendoza fue el 17 de agosto en la avenida 2 de abril y calle Madero de la colonia Villa de los Reyes. Ahí sobre la camioneta blindada de la víctima quedó el hijo del alcalde. En ese momento se confirmó que habría fallecido por disparos directos a través de la ventana de su vehículo, estacionado afuera de una Farmacia Guadalajara.

Justicia es selectiva, denuncia Alma Alcaraz

Tras la detención del presunto asesino de Guillermo Mendoza, hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza, la diputada de Morena y secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, Alma Alcaraz Hernández, afirmó que es claro que la justicia en Guanajuato es selectiva.

Afirmó que hay una sociedad muy lastimada por tanta violencia, que pide justicia y para ellos, la Fiscalía General del Estado no existe.

Alma Alcaraz afirmó que la justicia en Guanajuato es para la élite política.

“Eso no quiere decir que no nos da gusto el que se haya hecho justicia. Pero no podemos dejar de señalar que, dentro de todo este tema, se observa una justicia selectiva. Es muy evidente que solamente se trabaja para unos cuantos, para los amigos, los familiares, el mismo grupo de poder, pero no se trabaja para la ciudadanía de parte de la Fiscalía General del Estado”.

Recordó el crimen de José Remedios Aguirre, aspirante de Morena a la presidencia de Apaseo el Alto y de Joel Negrete, ex candidato de Morena a la alcaldía de Abasolo, de los cuales “jamás se supo absolutamente nada”.

MJSP