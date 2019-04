Segunda secuestrada en local de hamburguesas tiene tres hijos

La madre de la mujer plagiada junto con otra compañera de trabajo de una hamburguesería, ya presentó la denuncia ante las autoridades correspondientes

Salamanca.- La madre de la segunda trabajadora de las hamburguesas ya presentó la denuncia por el secuestro de su hija Casandra Abigail, quien es madre de tres menores; con lo que suman dos las denuncias formales por la privación de la libertad de las dos trabajadores del negocio de comida.

La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz destacó que de estos temas corresponde la Fiscalía General del Estado las investigaciones y no hablará para no entorpecer las investigaciones, sólo precisó que está preocupada y ocupada para brindar a los salmantinos mejor seguridad.

La denuncia

La madre de Casandra Abigail, una de las dos empleadas que fueron secuestradas por hombres armados y encapuchados, la noche del sábado pasado, dijo que se presentó este lunes 1 de abril para presentar la denuncia por la desaparición de su hija, luego de que amigas de su hija le fueron avisar de lo ocurrido.

La mujer informó que su hija consume drogas, aunque no sabe cuál específicamente, dijo que es madre de tres hijos y tiene 23 años precisó que hasta el momento no ha recibido llamadas pidiendo rescate por su hija.

Las autoridades de la Fiscalía iniciaron la carpeta de investigación 33165/2019 y han puesto a disposición de la población el número 64 80093 o 64 71662 ext 44217 para cualquier información que pueda dar con su paradero.

Alcaldesa no declarará por ahora

Beatriz Hernández Cruz se dijo muy respetuosa de las investigaciones que hace la Fiscalía enfatizando que no quisiera declarar para no interrumpir el proceso que ellos siguen, pero también para no generar alguna expectativa o modificar cualquier información correcta con la oficial.

“Nosotros no hemos tenido contacto con el fiscal o con alguien que esté involucrado con la investigación y en ese sentido hemos sido muy respetuosos, estando atentos a lo que se pueda ofrecer o cualquier participación que nos puedan solicitar como presidencia municipal”, dijo.

Dijo sumarse a la situación que viven los familiares, pero hay líneas de investigación y en eso si será respetuosa para no distraer a lo que se está investigando.

