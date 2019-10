Seguirá evaluación, advierte el alcalde

Cambios servirán para trabajar más fuerte, señala Ricardo Ortiz; el mandatario dice que esta presión se hace en las administraciones que buscan cumplir metas

Nayeli García

Irapuato.- Los cambios realizados al interior de la Administración municipal, servirán para que el resto de los funcionarios se pongan a trabajar más fuerte, pues la evaluación de desempeño aún no termina y están dos áreas en revisión meticulosa.

Así lo indicó el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien aseguró que no era amenaza para los funcionarios, pero sí tiene que ser exigente en el cumplimiento de metas para responder con énfasis a la necesidad de la gente y cumplir con el programa de gobierno que fue presentado en un inicio.

“Yo no tengo que amenazar, pero sí tengo que exigir; es bien dicho cuando veas las barbas de tu vecino, pon las tuyas a remojar y es una práctica que he hecho en mis administraciones; hay que revisar, no se puede quedar con que todo se está haciendo bien, hay que reconocer cuando no estamos logrando metas, pero no sólo reconocerlo hay que buscarlo y hacerlo”, señaló.

Comentó que está analizando dos dependencias más, pero aún no hay una determinación al respecto, pues en algunos casos es cuestión de ‘apretar’ más y se pongan a trabajar más fuerte.

Las evaluaciones, recordó, son comunes en sus administraciones en donde señaló se tienen que cumplir con las metas y “yo creo que con la primera decisión, yo creo que todos se pongan a chambear”.

Esto luego de que Pascual Delgado, Luis Quetzalcóatl García Cisneros y Pedro Barroso, fueron separados de la administración al no cumplir con las metas de trabajo.

