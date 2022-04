El seguimiento a expolicías es necesario por la formación y capacitación que tienen los elementos, lo cual permite que puedan delinquir

Irapuato .- El encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Víctor Armas Zagoya, consideró necesario dar seguimiento a los elementos que dejan la corporación municipal para evitar que estando fuera puedan delinquir.

Esto luego de que detuvieron a un ex elemento de la Policía Municipal en la colonia 18 de agosto al intentar ultimar a una elemento activa de Irapuato.

El encargado de la Secretaría dijo no querer entrar en detalles para no comprometer la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que el ex elemento, identificado como Hector, fue puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

“Derivado de la intervención de la Policía Municipal se evita que en este caso la agresión a una compañera policía, no puede dar más datos, y ese es ejemplo de la prioridad que tiene el Gobierno de Lorena Alfaro de proteger la integridad, la vida de los irapuatenses”, puntualizó.

Posible riesgo

El elemento contaba con siete años de antigüedad y lo dieron de baja en febrero por problemas indisciplinarios, mismos que no detallaron. Esto pues se tiene abierta una investigación al interior del Ayuntamiento por este motivo.

Sin embargo, el secretario consideró que sí es importante dar un seguimiento a los elementos que dejan la corporación; dada la formación y capacitación que tienen.

Y es que a Hector lo detuvieron cuando ingresó a la casa de la policía municipal. Esta pidió apoyo a la Policía Municipal y se logró la detención del ex elemento. Este traía consigo un arma de uso exclusivo del Ejército Mexicano y una arma hechiza o de fabricación artesanal.

En cuanto a la llegada de los 300 militares, Víctor Armas dijo que se estarán incorporando a los operativos municipales como es el ‘cronos’ y a sus tareas propias como elementos castrenses.

