SEGOB: irresponsabilidad manifiesta

CONTRA RETRATO

Margarita Rionda Salas

Ha sido una diputada con un proceder discreto salvo excepcionales capítulos en su paso como presidenta de la diputación permanente, pero no lo suficiente como para evitar la tentación de usar un evento público para develar sus intenciones de buscar la candidatura del PAN a la alcaldía de Guanajuato capital.

Más allá de que este hecho la ponga en el centro de una inminente disputa con Samantha Smith Gutiérrez y Alejandro Navarro Saldaña, la diputada local utilizó el auspicio del Congreso Local, para hacerse promoción personal en el contexto del proceso electoral.

Al margen de que se trate de un hecho ilegal, por si solo provoca cejas levantadas por ser criticable a nivel político.

De entrada, pocas iniciativas se le conocen sobre causas específicas y a título personal. Si bien su asistencia a las sesiones es perfecta, no ha sido una figura trascendental en la legislatura. Por ello, una vez que ha hecho públicas sus aspiraciones, se le esperaría un mayor activismo.

“Yo soy una diputada que no le teme a este tema (seguridad), para mi es una prioridad para que las y los cuevanenses y dolorenses puedan salir a las calles (…) no me tiembla la mano, no me dejo intimidar”.

Sin lugar a dudas, su discurso fue más de una presentación ante la sociedad, que un recuento de resultados legislativos para su distrito, lo que sin duda retrata su línea de salida en la carrera por la presidencia municipal de la capital del estado.