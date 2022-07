CLARO. La propuesta de exhorto de Morena para exigir la destitución del secretario de Educación Jorge Hernández Meza es un posicionamiento político-partidista que, evidentemente, no va a dejar pasar la mayoría en el Congreso local.

EL FONDO. Sin embargo, más allá de ese escenario previsible, sería sano que el gobierno estatal revisara si la aplicación de sus protocolos y medidas de prevención son las correctas. Y también, saber si estas medidas fallan, se toman medidas correctivas de manera oportuna.

DEL DICHO AL HECHO… La secretaria de Gobierno Libia Denisse García garantizó hace unos días que la autoridad no dejaría impune la agresión que sufrieron según denuncia de padres de familia, 6 niñas de un kínder en Silao.

LA CLAVE. De entrada, será interesante conocer las políticas de contratación de personal de la secretaría de Educación sobre todo cuando se trata de quienes tienen bajo su responsabilidad a menores.

Lee también: PARIDAD EN DIRIGENCIAS ESTATALES: DESDE LOS TRIBUNALES ELECTORALES

LES HABLAN. Y claro, en ese contexto, la Fiscalía General de Guanajuato acumula otro frente de conflicto en el que se le exige cumplir con su responsabilidad primordial y detenga a los presuntos responsables de este caso y de la muerte del ex camarógrafo Enrique Sosa. Así de simple.

LA DEL ESTRIBO…

Cuando faltan 3 jornadas para el cierre de julio, este mes ya es el segundo con más contagios desde el arranque de la pandemia en marzo de 2020. Justo hoy, arranca el Festival de Verano en la Feria de León que incluye al menos 5 conciertos en el Centro de Espectáculos de este recinto.

Como suele pasar, las críticas aparecen de quienes creen que no es sensato realizar conciertos justo en ese contexto, en un lugar cerrado. Pero hoy, en plena quinta ola, la vieja normalidad está más presente que nunca. Salvo por el uso de cubrebocas y las medidas de sana distancia, no hay mayores restricciones.

Al final de cuentas, a nadie llevan a la fuerza a ningún lugar. La autoridad estatal y las municipales están resueltas a no imponer más limitantes a la movilidad porque la economía ya lo ha resentido demasiado.

MORENA: EL RELEVO EN LA COORDINACIÓN QUE VIENE SEG Y FISCALÍA

A la par de la disputa por la dirigencia estatal, en Morena se va a dar en estos días la batalla por el relevo en la coordinación de la bancada en el Congreso local de Ernesto Millán Soberanes.

Y por lo que se aprecia, no se prevén mayores grillas. Al menos no como las ocurridas hace un par de años cuando Raúl Márquez Albo entregó la estafeta a Magdalena Rosales Cruz en la anterior legislatura. SEG Y FISCALÍA

Márquez Albo, personaje cercano al titular de Profeco Ricardo Sheffield aunque es exactamente lo contrario a este, convocó al relevo de la coordinación de la bancada con un mes de anticipación a la fecha que fenecía su liderazgo en la bancada.

Lo hizo sin aspavientos, realizó la convocatoria formal y enteró a los 4 diputados que le acompañan en la bancada. Se presentaron 2 además de él, Guadalupe Salas y Magdalena Rosales.

No estuvieron Prieto ni María del Carmen Vaca.

Tres votos fueron suficientes para nombrar a Rosales y de inmediato, Prieto se quejó de que no fue debidamente convocado pero sobre todo que Márquez Albo no hizo por resolver una queja planteada por él en el sentido de que debían echar de la fracción a Salas por su entreguismo al PAN. Prieto no tenía empacho en decir que era una “infiltrada” azul, uba acusación muy gastada entre morenistas de Guanajuato.

Se la hicieron en su momento a Sheffield o la propia Alma Alcaraz. Lo de Guadalupe Salas fue más allá pues votó junto a los panistas un endeudamiento y algunos de sus compañeros querían que la castigaran. SEG Y FISCALÍA

Así es el “fuego amigo” en Morena. Meses después, se dio aquella denuncia anónima por el supuesto gasto indebido de la legisladora en vitropisos y artículos de lujo que incluso motivó una investigación interna del Congreso.

Lee también: ¡Justicia para Enrique Sosa!: persiste familia y periodistas afuera de la FGE

Ese mismo día, se notificaba la expulsión de Prieto de las filas de Morena que luego impugnó con éxito.

Hoy, Prieto es el único diputado sobreviviente de aquella bancada morenista justo cuando se aproxima el relevo de Ernesto Millán en la coordinación.

En principio, no aparece Prieto como candidato a ser coordinador. Quizá en el entendido de que la próxima dirigente será mujer, el coordinador legislativo sea varón.

Lo que sí parece quedar claro es que no se dará ese relevo acompañado de pleito interno de hace un par de años. Cuauhtémoc Becerra quería ser dirigente estatal y ahora podría ser coordinador. Es el candidato ideal de los integrantes de la Junta de Gobierno por su tono mesurado. En contraparte, David Martínez y Alma Alcaraz no les agradarían tanto a los opositores. Con Morena nunca se sabe.

REGULAR MOTOCICLISTAS: EL PAN NO CIERRA EL DEBATE

El Congreso de Guanajuato podría seguir la ruta de su homólogo de Jalisco que ya cuenta con medidas para obligar a los motociclistas que conducen cierto tipo de vehículos de este tipo para obligarlos a usar casco y que en este aditamento porten el número de placa de su vehículo.

Ayer, el diputado panista, presidente de la comisión de Seguridad, Martín López Camacho abrió incluso la posibilidad de usar la herramienta de parlamento abierto para ampliar la discusión que se da en el tradicional debate legislativo que incluye, mesas de trabajo y la escucha de grupos de la sociedad civil.

La iniciativa que se analiza es del PRI y consiste en hacer obligatorio a los conductores de motocicletas, de menos de doscientos cincuenta centímetros cúbicos de cilindrada, llevar inscrito, en la parte posterior del casco protector, el número de la placa de circulación de la unidad que se conduce, con material reflejante, para que sea visible de día y de noche, tanto del conductor, como de los tripulantes.

Esta propuesta ya se ejecuta en Jalisco desde hace años como programa de gobierno y no como ley y su rechazo que ha generado entre grupos de motociclistas y agrupaciones civiles fue usado por el diputado Bricio Balderas para objetar la que hace el PRI en Guanajuato.

Pero la argumentación no fue tan contundente o convincente como para que el PAN aplicara la aplanadora y desechara la propuesta de inmediato. Martín López atendió los alegatos a favor de la iniciativa que hicieron los asesores priistas Carlos Torres y Manuel Alvarez quienes rechazaron que la propuesta estigmatizara o discrimine a quienes va dirigido. SEG Y FISCALÍA

Es evidente que la propuesta busca inhibir la comisión de delitos que se cometen en motocicleta, particularmente los homicidios dolosos pues uno de los modus operandi más comunes es que los sicarios cometan los homicidios en motocicletas, normalmente de bajo costo.

No es casual que en Jalisco ya opera y que en Guanajuato se abra la discusión para el asunto y que ambas entidades sean las de mayor actividad de la delincuencia organizada y con más incidencia de homicidios dolosos en el país.

En Jalisco hay protestas. Por ejemplo, Elizabeth Rodríguez, delegada de la asociación civil Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista, solicitó eliminar la obligación de portar las placas rotuladas en la espalda y que el vehículo cuente con holograma de pago de refrendo.

En la mesa de trabajo de ayer, hubo una coincidencia. Mucho tiempo y esfuerzo se ahorrarían las autoridades y los diputados si simplemente se aplicara el reglamento de vialidad y se multara a aquellos que no usan casco, que llevan a hasta 3 tripulantes en la moto o no traen placas.

Hay municipios en el estado en los que hay más motocicletas que automóviles y a la autoridad municipal y estatal parece que le da miedo implementar operativos por el rechazo que esto generaría.

Uno de los tantos problemas en que, de origen, se llega a la conclusión de que no hay una mínima cultura de la legalidad ni de los ciudadanos ni de las autoridades. Se busca parchar una ley que ni siquiera se aplica en su totalidad. SEG Y FISCALÍA

Te puede interesar: