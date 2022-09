Padres de familia denunciaron al intendente del kínder Alfredo B. Nobel por abuso sexual contra una alumna de 4 años

Irapuato.- El delegado de la región 4 de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), Nicolás Gutiérrez, reconoció que el protocolo de atención en el caso de abuso sexual en el preescolar, Alfredo B. Nobel, no inició de inmediato porque la madre de la víctima demoró para brindar su testimonio.

“Lo que hicimos es subir el folio que se ratifica con esta parte, estábamos esperando la declaratoria porque no sabíamos cuáles eran los hechos hasta el jueves. Estamos analizando la parte del tiempo, según lo que tenemos se ha informado en tiempo, no podemos informar a los padres de familia del hecho. No hubo falla, el expediente está integrado, se dio parte a la Fiscalía”.

El viernes pasado, padres de familia del kínder antes mencionado, ubicado en la calle División del Norte, en la colonia Los Príncipes, acusaron al intendente de 67 años de edad de haber abusado de una alumna de 4 años, por lo que exigieron el cese del hombre e incluso de la directora, a quien señalaron de omisa.

Cabe mencionar que este es el cuarto caso denunciado por abuso sexual contra alumnos de cetros educativos de Irapuato y Silao de los 17 que hay en la entidad, donde la SGE ha implementado el protocolo de atención.

Crean comité de vigilancia

Este lunes, con la asistencia de 5 de los 250 alumnos del preescolar, en el patio central del plantel, los directivos de la SEG, integrantes del área jurídica, personal docente y padres de familia conformaron el comité de vigilancia, el consejo de participación ciudadana y la mesa directiva, el cual estaba pendiente porque apenas el 29 de agosto inició el ciclo escolar.

Con estos organismos conformados, los papás participarán en la vigilancia de los menores. También, solicitaron rehabilitar los servicios sanitarios como medida de protección, pues actualmente las puertas de acceso no son visibles a los salones.

Nicolás Gutiérrez, dijo que los baños serán modificados como parte de las medidas de protección a los alumnos, por lo que una de las primeras obras que se llevarán a cabo en el edificio.

Además, a nivel interno con todos los trabajadores de los departamentos educativos y administrativos, el delegado de la SEG explicó que hicieron cursos sobre el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, el protocolo y la responsabilidad que deben asumir los empleados con la atención de los alumnos.

Previo a la contratación del personal, la Usicam lleva a cabo una serie de pruebas que incluye el perfil psicológico de los trabajadores de la SEG.

Municipio busca a mamá de la víctima

La directora municipal de educación, Joyce Guerrero Barajas, comentó que hasta este lunes no tenía injerencia en el asunto, porque el tema le compete a la SEG. Además, de que no habían localizado a la mamá de la alumna de 4 años.

“Nosotros nos mantenemos al margen ante una situación de injerencia de la delegación regional, estamos en comunicación con ellos, pero nos mantenemos al margen, ni nosotros ni ellos encontramos a la mamá”.

Pero aseguró que cuentan con apoyo psicológico por parte del Inmira y en coordinación con la dirección de Proximidad Ciudadana, DIF y el Centro de Atención a Víctimas, llevan a cabo programas de prevención, con el que hasta el momento han atendido a 70 planteles donde se han detectado algunas situaciones de riesgo como familias disfuncionales.

