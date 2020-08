SEG imparte clases a 221 alumnos hospitalizados de primaria y secundaria

Jessica de la Cruz

León.- La presidenta del Colegio de Enfermeros de León A.C. María del Carmen García comentó, que el Festival Internacional del Globo (FIG) no se podría llevar a cabo, por el número de personas que normalmente acuden, ya que son miles y además que la población no ha respetado la sana distancia y todas las medidas sanitarias.

“Así como nosotros vemos toda la contingencia o las personas que se están contagiando y que no es fácil, y que algunos les pega más y a otros no. Y aunque digan que sí y no miden la sana distancias y tampoco llevan el cubre bocas, me tocó repartir cubre bocas a la población y mucha población que no aceptaba”, dijo.

El pasado jueves Correo dio a conocer que por las condiciones de la pandemia de la Covid-19 en el estado, no es posible que el FIG pueda llevarse a cabo como en años anteriores, así lo aseguró el director de Protección Contra Riesgos Sanitarios en Guanajuato, Luis Carlos Zúñiga Durán.

“Estamos analizando todas las posibilidades de poder realizar un evento de esta naturaleza, pero definitivamente bajo un esquema distinto, no podrá ser como tradicionalmente lo hemos disfrutado en León porque las concentraciones de carácter masivo como se daban ahí en las noches, con evento, espectáculos, en las condiciones epidemiológicas que tenemos ahorita (…) no sería conveniente”, comentó el Director.

La presidenta añadió que es uno de los espectáculos que más derrama económica deja el municipio y al estado, pero traería consecuencias en materia de salud en caso de llevarse a cabo.

“Si se lleva a cabo el evento y no se toman las medidas como debe de ser, yo pienso que si podría haber una rebrote, y podría haber una recaída y con personas que ya les dio”, externó.

También lee:

LC