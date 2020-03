SEDESHU abre convocatoria para que organizaciones civiles accedan a apoyos

Roberto Lira

Celaya.- Para el obispo de la Diócesis de Celaya, la pena de muerte no es una solución a los problemas de inseguridad, sino que se debe apelar a la capacidad de las personas para reformarse.

El pasado 25 de febrero, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propuso una iniciativa para establecer la pena de muerte en los supuestos de que un violador asesine a su víctima, en los casos de feminicidio, al igual que en caso de homicidio doloso, cuando estos crímenes se cometan contra menores de edad.

Al respecto, Castillo Plascencia señaló que ni la pena de muerte o las cárceles son una solución para evitar estos crímenes, sino que se debe trabajar en la readaptación de quienes los cometen.

“La pena de muerte no arregla nada, desgraciadamente también las cárceles no son para reformar, para ayudar; yo creo que está en eso principalmente, pero la pena de muerte no; ¿En qué sentido?, ¿Es una venganza?, ¿Quitar la vida por otra, ojo por ojo y diente por diente? no es por ahí”, enfatizó el prelado.

Asimismo, señaló que debe haber castigos ejemplares, pero también priorizar los medios para que quienes hayan cometido algún delito puedan superarse y que las cárceles en realidad sean espacios que renueven a las personas, no solo para castigos.

“Se tiene que hacer el esfuerzo, hay cárceles donde viven acinados, donde se transmiten cosas negativas en lugar de mejorar, pero la pena de muerte no es algo que resuelva”, comentó el obispo de Celaya.

De la misma manera Castillo Plascencia hizo el llamado a las autoridades a no considerar el abaratar las cárceles matando gente y que se apueste a la capacidad del hombre de recapacitar, de reformarse y transformarse.