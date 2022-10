El OCI señaló que o de los motivos por los que los familiares de las víctimas no denuncian los secuestros en Irapuato es por temor

Nancy Venegas

Irapuato.- Raúl Calvillo Villalobos, director del Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos? (OCI), cuestionó la discrepancia en las cifras de privación ilegal de la libertad entre el Municipio y la Fiscalía Estatal de Justicia. Comentó que uno de los motivos por los que los familiares de las víctimas de este delito no denuncian ante la instancia estatal es el temor, falta de seguimiento y desconfianza.

El Programa Municipal de Seguridad Pública de Irapuato, reveló un aumento muy considerable de casos de privación ilegal de la libertad. Del 2016 al 2018, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, atendieron 21 reportes por este motivo, los 3 años siguientes fueron 220 asuntos.

Pero entre 2019 y 2021, la Fiscalía General de Justicia del Estado, inició sólo 2 carpetas de investigación por este delito.

Por si no lo viste: Revelan alta incidencia de secuestros en Irapuato desde 2019

“Desafortunadamente en las cifras no hay una clasificación como tal de si se tratan de secuestros o el delito de la privación ilegal de la libertad de la libertad. Tampoco no vemos si estos delitos tienen relación a otros delitos como extorsión, robo y homicidio, entre otros delitos”, comentó el director del OCI. Esto sobre la diferencia entre las cifras que atiende el municipio y la Fiscalía estatal de Justicia por el delito de privación ilegal de la libertad.

Foto: Especial

Denuncian deficiencias de la FGE

Al hablar de los motivos que pudieran derivar en esta discrepancia, Calvillo Villalobos, señaló que uno de los factores es que los familiares de las víctimas de este delito no denuncian por temor y también por deficiencias en los trabajos que realiza la Fiscalía de Justicia de Guanajuato.

Te puede interesar: Asaltos se normalizan en León e Irapuato; 62% de los ciudadanos dicen haber visto

“Desafortunadamente no pasa más allá de lo que salga en los medios de comunicación. Ya no se da seguimiento no se informa si las personas pudieron regresar a su hogar. En el 98% de los casos no se sabe qué pasó con esa persona y entonces pasan a calidad de desaparecidas porque al final del día no hay un seguimiento. No se informa si estaba sujeta a amenazas, si el hecho está relacionado con la delincuencia organizada, si lo privaron de la libertad y hubo una llamada para exigir dinero a su familia. Es muy importante que se dé información al respecto porque las personas quieren estar informadas, saber qué es lo que pasó”, precisó.

EZM

Lee también: