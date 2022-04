La Red de los Derechos a la Infancia en México también pidió registros fidedignos para prevenir el secuestro de menores en Guanajuato

Nayeli García

Irapuato.- Registros fidedignos de desapariciones y castigos ejemplares para los secuestradores, es decir el combate a la impunidad, son dos acciones que urgen para evitar las desapariciones de niñas, niñas y adolescentes, señaló la Red de los Derechos a la Infancia en México (REDIM).

En Guanajuato, la Comisión Estatal de Búsqueda en su último informe de actividades establece que de enero a marzo han sido reportados 208 niños, niñas y adolescentes desaparecidos, de los cuáles 127 son mujeres y 81 hombres. De estos, el 62.5 por ciento, es decir 130, fueron localizados, pero 78 siguen sin localizar; esto con base a los reportes que recibe la comisión de forma directa.

Lee también: Guanajuato es el más violento para los menores de edad; van 26 víctimas asesinadas

Sin embargo, la Comisión Nacional de Búsqueda, en este mismo periodo, tiene registrado solo un niño o adolescente reportado como desaparecidos, y desde 1964 a la fecha reporta que se tienen vigentes pendiente la localización de 220 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 111 son mujeres y 99 hombres.

En este reporte nacional, se habla de que dentro de las localizaciones realizadas desde 1964, 19 menores de edad fueron localizados sin vida, dos de ellas han sido mujeres.

Requieren homologar información

Secuestro de menores en Guanajuato

Jennifer Haza, Consejera directiva de REDIM señaló que la disparidad de datos ocurre en todos los estados y se requiere de una homologación de información para poder definir patrones, indicios de por qué están desapareciendo los niños en el país, cuya crisis inició repunto desde el 2006 con la ‘guerra contra el crimen organizado’ del ex presidente Felipe Calderón.

Tania Ramírez, directora ejecutiva de REDIM, destacó que el estudio que se hizo en el Estado de México en donde se detectó que las desapariciones de mujeres era más alta que la de hombres y que estos adolescentes son víctimas de trata en sus diferentes formas y estas son bases que pueden aplicar a otros estados de la República.

Puedes leer: Por cuarto año, crecen las investigaciones por corrupción de menores en Guanajuato

Rescató cuatro recomendaciones del Comité de las Desapariciones de la ONU que hizo a México: es la urgencia de que las autoridades tengan un registro nacional transparente actualizado y sin errores para poder dar atención real a la problemática de cada entidad; urgencia de una campaña de sensibilización e información en contra del estigma que viven las víctimas de desaparición; atención a las víctimas con un enfoque de niñez, en su caso, y la última la urgencia de un registro de huellas dactilares de niños, niñas y adolescentes para su pronta localización.

No hay niños ‘no localizados’

Secuestro de menores en Guanajuato

La directora de Redim consideró que se debe de atender el caso en especial para los menores. Dijo que es inadmisible que en México estén hallando a niños sin vida, por lo que se debe de atender. Además señaló que no se puede hablar de niños no localizados, porque ellos no tienen la capacidad de elegir no querer ser encontrados y cada desaparición se debe de atender a la brevedad y presumir la comisión de algún delito.

La impunidad es otro tema que se debe de atender, precisó la directora, ya que indicó que existen pocas las sentencias emitidas en contra de secuestradores de niños y eso da la idea de que está permitido desaparecer a las personas.

“La acción más importante que puede implementar el Gobierno mexicano es detener la impunidad, porque la impunidad genera un entorno de permisividad que ese ha desatado en las últimas décadas, no sólo en los tres últimos sexenios, esa permisividad es cheque en blanco que establece que en este país se puede desaparecer a las personas”, indicó.

Te puede interesar:

LC