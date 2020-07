Secretario de Seguridad señala reducción de 50 % en delito de robo de vehículos

Roberto Lira

Celaya.- El secretario de seguridad, Miguel Ángel Simental, reconoció que estuvo enfermo de Covid-19, sin embargo, aseguró que esta información no fue ocultada, ya que ni él sabía de este contagio.

“Nunca se ocultó porque ni yo sabía qué tenía, me aislé por respeto a mis compañeros y respeto a mis funciones con quien tenga yo contacto, cuando a mí me dieron los resultados ya había salido del problema, algo que en realidad no tuve un síntoma fuerte, fue una simple y sencilla gripa, pero cuando a mí me dieron los resultados ya estaba casi en funciones, ni yo sabía que tenía”.

Asimismo, destacó que los resultados de la prueba de Covid le fueron entregados una vez que casi regresaba a sus funciones, asimismo aseguró que aun cuando se aisló por esta situación no dejó de trabajar.

G.R