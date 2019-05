Secretario de seguridad ignora llamado de transportistas

Vandalismo, robos en estaciones y hasta la muerte de un conductor de un camión son algunas de las cosas que han tenido que vivir los choferes del transporte público

Jessica de la Cruz

León.- Después de que en el mes pasado se presentaran actos de vandalismo, robos en las estaciones del Transporte y la muerte de un conductor del Sistema Integral del Transporte (SIT), el líder de los transportistas Daniel Villaseñor pidió una reunión con el secretario de Seguridad Pública de León, el cual solo le llamó pero no se ha tomado el tiempo de reunirse con ellos.

“Solamente me hizo una llamada por teléfono para decirme que íbamos a tener una reunión la siguiente semana, esa semana ya pasó, hoy se cumple y pues no tengo la reunión, entonces yo estoy esperando a que pues nuestras autoridades nos ayuden a cuidar el pasaje, hasta este momento no hemos tenido más reuniones”, añadió Villaseñor.

En otro tema, pero que tiene que ver con la integridad de los conductores, ahora sí los choferes del transporte público, ya contarán con un seguro de vida, ya que anteriormente solo contaban los taquilleros, y en 10 días les darán una respuesta para saber con qué aseguradora se quedan.

En caso de vandalismo suspenderán ruta de camiones

El líder de los transportistas de León, Daniel Villaseñor, comunicó que en caso de que la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) y la coordinación de Tránsito municipal indiquen que se suspenda el servicio del transporte por actos de vandalismo por el partido de futbol, este se realizará para evitar problemas o daños en los autobuses.

Después de la reunión que se tuvo con el director de Movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés, se acordonó una zona para que no ingresen los camiones, la cual se denominó como Zona Roja, que abarca sobre el bulevar López Mateos, desde avenida Pradera, hasta llegar al Malecón del Río. Y bulevar que también permanecerá cerrado sobre el Francisco Villa, desde el bulevar La Luz, hasta llegar al Mariano Escobedo, se estableció que no circularán los camiones por estos cruces y en caso de que se presenten actos de vandalismo, el servicio será suspendido por completo.

“Estamos alertas a un llamado, aquí quien está llevando la batuta es Tránsito y Seguridad, si ellos nos piden que a las 09:00 o 10:00 de la noche suspendamos el servicio, lo vamos a suspender, en caso de vandalismo”, añadió el líder de los transportistas.

AL