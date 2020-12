Gilberto Navarro

Guanajuato.- Después de la muerte del coordinador del 911 por Covid, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, negó un incremento en los contagios en el personal de la corporación y aseguró que el porcentaje de infecciones en el personal es bajo.

El pasado jueves, Porfirio Rodríguez Maldonado, encargado del 911, murió por complicaciones respiratorias, derivadas del Covid 19, con lo que serían dos los fallecimientos por la enfermedad en las filas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el primero, fue el agente de vialidad, José Bernardino en julio.

Al respecto, Samuel Ugalde García, afirmó que, el número de contagios de covid en la dependencia no ha cambiado y siguen siendo 20 desde que inició la pandemia, incluso ya algunos se recuperaron de la enfermedad.

“Les comentaba que desde que inició la pandemia, fueron 20 las personas que han estado, en el último mes, tuvimos tres, uno de ellos era precisamente Porfirio, que estuvo el proceso con oxígeno, esta enfermedad son altibajos, lamentablemente fallece nuestro amigo y compañero Porfirio, no tenemos más, hoy regresó una persona a reincorporarse, la otra esperamos que la próxima semana se incorpore”.

Afirmó que tomando en cuenta que la corporación la integran más de 550 personas, el porcentaje de contagios es bajo, sin embargo, señaló que les han dado la recomendación a los elementos que se abstengan de hacer fiestas y no relajen las medidas de salubridad, ya que la mayoría de los contagios, han ocurrido en el último mes y medio.

“La verdad para las más de 550 personas que integran la Secretaría de Seguridad, el porcentaje es bajo, pero no estamos exentos, en esta especie de ola, muchos de los que se han contagiado, ha sido de mes y medio para acá, el mensaje es de seguir las medidas, no solo en oficinas, en casa también, son muy dados a hacer fiestecitas de 12 o 15 personas y no nos cuidamos, pensamos que por ser amigos no tenemos el virus”.

Finalmente explicó que, desde los mandos de la dependencia, han estado trabajando en la pandemia, para dar el ejemplo a los elementos, por lo que hasta ahora, ninguno ha manifestado temor de salir a trabajar por miedo de contraer la enfermedad.

