Secretaría de Seguridad implementa acciones con drones para prevención de delitos

Anna Maciel

Irapuato.- Luego de varios meses tomando clases provisionales en las instalaciones del IECA, al fin se inauguró en Irapuato la segunda “Escuela de Talentos” de talentos del estado, con una inversión de 66.8 millones de pesos y capacidad para 720 alumnos con alto potencial, contando actualmente con 197.

El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, expresó que esto tendrá un impacto importante en la vida de las niñas y niños que no estaban recibiendo la atención requerida de acuerdo a sus capacidades histriónicas, de investigación, matemáticas o científicas.

“A veces los niños que no son canalizados adecuadamente y muchos se van por el camino del mal, es muy importante esta escuela, ya que concentra a niños con múltiples talentos, que luego llegan a sufrir porque no quieren demostrar su capacidad y conocimiento por el rechazo de los demás, en esta escuela concentra a esos niños que tienen ese gran talento, que son muchos y variados, musicales, artísticos, sociales, matemáticos”, indicó Diego Sinhue.

Atención individual

La Escuela de Talentos integra a niños y jóvenes con bajo nivel socioeconómico, promedio mínimo de ingreso de 9, promedio mínimo de permanencia de 8.5, se tiene acompañamiento individualizado, con materias como música, matemáticas, biología, artes, robótica, informática, emprendedores, física, geografía, información cívica, robótica y manejo de emociones.

La Escuela de Talentos Guanajuato plantel Irapuato cuenta con: edificio administrativo, edificio de docencia en tres niveles, cafetería, biblioteca, plaza de acceso, patio cívico, asta bandera, cancha de usos múltiples, bebederos, barda perimetral, estacionamiento, obras complementarias y microplanta.

“Aquí tenemos a unos jóvenes que son una gran semilla, que son un anhelo de esperanza y debemos cuidar ésta semilla”, concluyó el gobernador del estado.

Alexa quiere llegar lejos

Alexa Fernández con tan sólo 13 años de edad desea convertirse en una mujer exitosa y se ve desenvuelta en el área de las artes, ella es alumna de la “Escuela de Talentos” ubicada en Irapuato, en donde también es de los mejores promedios.

“Me gustan muchos las artes, de hecho, siempre he practicado danza, y todo lo que tenga que ver con la música, la pintura, he participado en concursos del himno nacional, fuimos en coro, fuimos a las inter-secundarias el año pasado, ahí no ganamos, pero nos preparamos y fuimos a la muestra cultural en donde participamos con música regional”, comentó.

Cuenta que ella fue de las primeras alumnas que fue considerada para formar parte de este proyecto, para el que tuvo que pasar exámenes, pruebas psicométricas y varios estudios para finalmente ser electa como alumna de esta escuela, en donde destaca por ser de los mejores promedios.

“Siempre era de las niñas con mejor promedio, siempre sacaba buenas calificaciones, y continuo así aquí ya que he participado en estos concursos de la escuela, mis calificaciones van muy bien llevo puro diez, yo espero terminar la secundaria y la prepa aquí para entrar a una carrera que me guste y que nazca hacer para dedicarme a eso por gusto y no por obligación”, indicó.

Dijo para ella es impresionante poder formar parte de una escuela en donde son es allá que un número de matrícula y se les conoce por sus nombres, gustos y aptitudes, además de tener una excelente voz para cantar su desempeño en matemáticas y ciencias le ha dado una gran satisfacción a ella y su familia.

