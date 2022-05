Su más reciente embestida es contra los estudiantes de medicina de la UNAM. Los acusa de no haberse presentado a los hospitales a ayudar en la pandemia. La universidad le aclaró que la Secretaría de Salud de su gobierno emitió un oficio instruyendo a que “los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud”.

El Presidente no tiene autoridad moral para hablar de salud. El AMLO-médico es un matasanos. Por una decisión suya se generó un desabasto de medicamentos que no ha podido resolver. Por él llamaron “golpistas” a los papás de niños con cáncer que exigían tratamientos para sus hijos. Por su obsesión con el pasado desapareció el Seguro Popular y puso en su lugar el Insabi que no funcionó, dejando sin servicios de salud a casi 15 millones de mexicanos. Él declaró domada la pandemia desde mayo de 2020 y encabezó una estrategia fallida que tiene a México en el quinto lugar del mundo con más muertos por Covid.

Hoy dice que 500 médicos cubanos vendrán a resolver la falta de servicios de salud. Una más de sus mentiras.

SACIAMORBOS

1.- Los últimos dos jueves de este mes van a ser “jueves de Gertz”. Mañana y el día 26, se procesará en tribunales otro de los casos personales a los que el fiscal General de la República dedica tanto tiempo y esfuerzo. Este jueves se vota el impedimento y el próximo es la sentencia del caso contra Ernesto Álvarez Murphy en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la capital del país. Lo que se sabe es que, otra vez, el fiscal Gertz ha usado todo su poder, ha mandado todos los mensajes y ha realizado todas las presiones para que este juicio salga contra el imputado, acusado de defraudación fiscal. ¿Es su compromiso con el combate a la corrupción? ¿Es su decidida lucha contra la impunidad? No. Es que, si sentencian a Álvarez Murphy, el camino queda abierto para que el socio de Gertz, Gabriel Alarcón, gane una complicada herencia de 500 millones de dólares. Y cuentan que de esos 500, 100 se van a apellidar Gertz.

2.- El controvertido senador morenista Armando Guadiana, que salta de escándalo en escándalo, fue “destapado” como candidato para la gubernatura de Coahuila por su coordinador, Ricardo Monreal. Parece que duró poco la aspiración. Cuentan que ya se alineó a la precandidatura del subsecretario Ricardo Mejía. Suena a que detrás de esta declinación parecen haber poderosos negocios de carbón y hasta mano en el re-nacionalizado litio. Mejía es el que usa el avión de la Guardia Nacional para hacer actos de campaña en Coahuila, disfrazados de giras de trabajo. En una de las más recientes, el 9 de mayo, anunció con bombo y platillo que aumentaba el fondo de seguridad para Coahuila en 3.3%… ¡eso no es ni la inflación anual! Eso sí, llevó a las secretarias Rosa Icela Rodríguez y Tatiana Clouthier para que repartieran becas y toda la cosa. Es el viejo estilo: la campaña con todo el aparato del Estado. Con decirle que el principal operador de campaña de Mejía ¡es el ex director de la UIF local!