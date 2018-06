Secretaría de Salud pide extremar precauciones para evitar el mosco del dengue

El secretario de salud advierte sobre los potenciales peligros de dengue o zica en la zona si no se promueven las medidas de prevención.

Cruz Sánchez

Silao.- Llama la Secretaría de Salud del Estado a la población a extremar medidas preventivas para mitigar la presencia del mosco transmisor del dengue, al registrarse 3 casos positivos autóctonos y 5 de zica en la entidad y al aumentar el riesgo por la entrada de las lluvias.

En conferencia de prensa, el secretario de salud Daniel Alberto Díaz Martínez dijo que las condiciones climáticas le favorecen al mosco transmisor del dengue ya que hace mucho más calor incluso que el año pasado y ya comenzó a llover.

De momento destaco que se tienen 3 casos de dengue registrados en el estado, uno de ellos en Juventino Rosas, uno en Apaseo el Grande y recientemente uno en León, en donde la mujer de 17 años contagiada se recuperó satisfactoriamente y no hubo más contagios.

Dejo en claro que se determinó comenzar a trabajar en Silao por el gran cumulo de llantas en las orillas de la carretera, vulcanizadoras, terrenos baldíos, por lo que trabajaran con los municipios en el tema de saneamiento básico.

“Hay negocios y baldíos que tienen llantas acumuladas exponiéndose a ser criaderos potenciales de moscos por el agua de lluvia acumulada”, abundo.

El Secretario de Salud en la entidad dejo en claro que la SS no ha bajado la guardia en el tema del dengue, por lo que en estos primeros seis meses del año se ha nebulizado a todos los municipios, pero cuando empieza a llover se suspende esta labor para apostarle a la descacharrización.

En este sentido destaco que se han recolectado 3,700 toneladas de criaderos potenciales de mosquitos, y se trabajó en la nebulización en toda la entidad, por lo que hasta este momento se tiene un 60% menos de casos en la misma semana epidemiológica que el año pasado.

Dijo que es muy importante ahora que empezó a llover la participación de todos, empezando con la red de municipios saludables que ayuden con el saneamiento en calles, lotes baldíos, vulcanizadoras, chatarreras, recicladoras.

“Tenemos que hacer conciencia que si no eliminamos estos criaderos y si no permitimos el acceso de los brigadistas a nuestras casas se aumenta el riesgo”. También dijo que es fundamental que la población tome conciencia que ante cualquier síntoma acudan a cualquier centro de salud y no se automedique.

Hizo énfasis que al momento se han estudiado más de 380 pacientes de los cuales afortunadamente la mayoría han resultado negativos, salvo los tres mencionados y 5 pacientes han resultado positivos al zica en la ciudad de León y que se han contagiado por el mismo vector “aedes aegipty”.

“Hay que ser muy enfático que si no hay mosco no hay ni dengue ni zica ni chinkungunya y lo más importante es la prevención, que sepan que en la secretaria de Salud, IMSS, ISSSTE, Pemex y Sedena, todo lo que es el sector salud estamos trabajando en un sistema de vigilancia epidemiológica mu activo y que se ha mejorado con la finalidad de identificar con oportunidad cualquier paciente que pudiera tener la enfermedad y evitar el contagio y la transmisibilidad”.

También alerto que viene la temporada vacacional y muchas familias que salen a vacacionar a la playa y se está en la etapa que se espera un repunte a nivel nacional, ya que hay 13 estados que son positivos para zica y para dengue y Guanajuato también lo es pero con muchísimos menos casos que el año pasado, por lo que no hay que bajar la guardia por que el mosco ya vive de manera endémica y permanente en el estado.

