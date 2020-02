Secretaria de Salud de Guanajuato en el primer lugar en transparencia a nivel nacional

María Espino

Guanajuato.- Paloma Robles Lacayo, ex directora del Museo de las Momias de Guanajuato, quien actualmente trabaja en la Universidad de Guanajuato, denunció estar siendo víctima de acoso de parte del gobierno municipal capitalino, luego de que alguien, de quien dijo no saber nombre, solicitó al área de acceso a la información de la UG información detallada sobre el área en la que la labora, las actividades realiza, cuánto gana, etc.

Dijo: “Solicité a la dirección de Recursos Humanos me descontara el día porque lo iba a destinar a atener asuntos estrictamente de mi interés personal y hoy me reciben con dos solicitudes de acceso a la información donde están cuestionando cada una de las actividades que realizo en mi ámbito laboral y si es que pedí permiso ayer (lunes 10 de febrero), esto me parece enardecido, me parece tendencioso y me parece que es acoso”.

Robles dijo estar consciente de que estas situaciones pueden generarse tras ventilar presuntos actos de corrupción en torno a las Momias de Guanajuato y de hacer pública la solicitud ante la ASEG para que auditen a la administración que encabeza Alejandro Navarro, a quien acusan de estar haciendo negocio con las momias.

“Estoy consciente de que hay muchas cosas en riesgo para ellos los intereses económicos y en mi caso está en riesgo la integridad y seguridad de mi familia y de las demás personas que están tomando la responsabilidad de acabar con sus corruptelas”.

Por ello denunció abiertamente que la petición de información proviene del Ayuntamiento buscando alguna debilidad para afectarla: “no quiero más sino denunciar al ayuntamiento por promover estas consultas tratando de buscar debilidades en mi actuar quehacer institucional, quiero aclarar y puedo probarlo que yo solicité que me descontaran el día para tender un asunto personal que tiene que ver con la promoción de la democracia (…) espero que sólo sea un acoso laboral y que no haya otra clase de repercusiones por las denuncias que hemos emprendido”.

En la solicitud de información, en la que sólo se lee que será atendida por Rebeca Hernández Millán, se justifica la petición de información diciendo que el lunes 10 de febrero Paloma Robles participó en una rueda de prensa del partido político de MORENA, en la que participó Robles y por ello al tratarse de un acto partidista es que piden datos de Paloma Robles.

La solicitud, de la que correo cuenta con copia, fue hecha el 11 de Febrero del presente año a la 01:00 horas a la unidad de Transparencia de la UG. La solicitud es la numero de folio 00384620/ oficio 214/SA/UT/20.

G.R