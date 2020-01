“Sé que el Marro ha sido respetuoso”, dice obispo de Celaya

Plascencia declaró que recientes ataques son parte de la guerra entre grupos criminales que siembran terror sin medir las víctimas colaterales

Celaya.- Actos como el ataque a un bar de esta madrugada y el de hace un par de semanas a una iglesia, son parte de la guerra entre grupos criminales que siembran terror sin medir las posibles víctimas colaterales, señaló el obispo, Benjamín Castillo Plascencia.

Esta madrugada se registró un ataque dentro de un bar en el bulevar Adolfo López Mateos, donde fallecieron dos personas y resultaron lesionadas al menos ocho más, acto que el obispo comentó como un movimiento directo contra alguien del grupo rival en el que se actúa contra todos los que estaban presentes en ese momento.

“No sé si habría alguno entre la bola que no era tan inocente, esto comenzó en torreón hace más de 10 años y buscaban a buscar a alguno a una fiesta y balaceaban a todos, eso ya se había dado aquí en Salamanca, no se fijan en daños colaterales”, señaló el prelado.

Asimismo, dijo que este tipo de actos en ocasiones también son planeados y dirigidos a gente inocente para generar terror.

De la misma manera Castillo Plascencia recordó el ataque que se vivió en una iglesia en la comunidad de Pelavacas hace un par de semanas, donde dijo que este fue dirigido a personas de cercanas al líder de un grupo criminal que opera en la zona, y que a raíz de este incidente se han registrado amenazas a otros templos.

“No faltan por ahí las amenazas, pero son de gente que buscan desde las prisiones hacer cosas, amenazas contra sacerdotes de ir a balacear los templos, pero colgándose de todo esto; pienso que es eso, amenazas para sacar dinero”, dijo.

En este sentido dijo que estas amenazas vienen de parte de otro grupo criminal, pues de acuerdo a testimonios de algunos padres, el grupo que opera en Santa Rosa de Lima ha sido respetuoso de estas instituciones religiosas.

“Sé yo que el Marro ha sido respetuoso; me consta de un padre que dijo que afrontó a uno de los huachicoleros, que no tenía culpa desde luego, y le dice, ‘mira si nosotros le entramos contra las iglesias el Marro nos mata’, quieras o no es el más cercano y todavía tenía respeto, estos son los del cartel de Jalisco que van en contra del Marro”, comentó.

El obispo señaló una vez más que las estrategias de seguridad que se están aplicando no funcionan, pues solo están actuando de manera reactiva, por lo que considera que hace falta más trabajo de inteligencia para preever este tipo de acontecimientos.

