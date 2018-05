Se vislumbra en Celaya cabildo de cinco partidos

Encuesta de TAG confirma crecimiento de candidata de Morena, que ya segunda en las preferencias

#CorreoData / TAG

Celaya.- Aunque la panista Elvira Paniagua Rodríguez poco a poco consolida una cómoda ventaja sobre sus adversarios en la contienda para la Presidencia municipal de Celaya, las tendencias apuntan a que tendrá que gobernar con un Ayuntamiento multicolor, que le podría dificultar el contar con una mayoría para la aprobación de decisiones.

Beneficia al PAN variedad de opciones Aunque sólo un tercio de los encuestados respalda la candidatura de Elvira Paniagua, la panista aún luce distante del resto de sus contendientes gracias a que el voto se dispersa entre las otras siete opciones, que le permite conservar una ventaja de casi 15 puntos sobre la abanderada de Morena.

Así lo revela el más reciente estudio que elaboró la casa encuestadora TAG-Research, que vaticina que sólo siete miembros del Cabildo serán de extracción blanquiazul, que tendrán que enfrentar la oposición de tres regidores de Morena, dos del PRI, uno del PRD y un independiente (de la planilla del candidato Francisco Javier Mendoza).

Si la elección se llevara a cabo el día de hoy, el Ayuntamiento estaría integrado por regidores de cuando menos cinco plataformas electorales; y se prevé que los partidos Movimiento Ciudadano, PVEM y Nueva Alianza, quedarán sin participación edilicia, según lo indican las tendencias a un mes de los comicios.

En este momento, la candidata del PAN, Elvira Paniagua, mantiene una distancia de 2 a 1 sobre la candidata de Morena, Italia Almeida Paredes –30.4% contra 15.6%, respectivamente—; mientras que el tercer lugar lo disputan las candidatas del PRI, Montserrat Vázquez Acevedo (10.6%), y del PRD, Jacqueline Muñoz Oviedo (8.4%).

1 de cada 5, aún indeciso

Es destacable que uno de cada cinco entrevistados confesó que aún está indeciso sobre por quien votará, por lo que existe la posibilidad de que la ventaja de la candidata panista se reduzca, aunque también podría crecer conforme las campañas se acerquen a su cierre.

También resulta relevante que las preferencias electorales en la zona rural son más cerradas que las observadas en la zona urbana; pues mientras en esta última el PAN tiene una ventaja más amplia, en la zona rural la elección se cierra entre Morena y el blanquiazul.

En contraste, el estudio muestra que el PRI es el partido más rechazado entre los celayenses, pues uno de cada tres reconoció que jamás votaría por ese partido, lo que traza un panorama más adverso aún para su abanderada, Montserrat Vázquez.

La encuesta también revela que existe un nivel de desaprobación de casi un 55% de los entrevistados a la labor del actual presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo (le dan una calificación de 5.25); además que de manera espontánea un 22.6% de los encuestados mencionó que existe corrupción en la actual administración.