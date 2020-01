Se viraliza radiografía de Pug por causar terror

En las redes sociales se está difundiendo una imagen que muestra cómo se ve el esqueleto de un perro de esa raza, muchos se han aterrado con este análisis médico

Redacción

México.- En las redes sociales está haciéndose famosa una imagen de la radiografía de una raza de perro debido a lo extraña que se ve por sus peculiares características anatómicas.

En el tuit puede leerse: “El Pug de mi amigo fue al veterinario”. Junto a este está la fotografía que parece haber sido sacada de un cuento de terror, lo que más atrae son esos ojos enormes y esa disposición anómala del cráneo.

Esto nos muestra cuantas modificaciones se le han hecho a este tipo de animales con tal de lograr en ellos una estética distinta. Aunque esto no les quita su belleza distintiva y graciosa.

Aquí te dejamos la imagen:

My friend’s pug went to the vet pic.twitter.com/kP4r5o4ZOQ

— Andy Richter (@AndyRichter) December 17, 2019