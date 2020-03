Se viraliza estampida en Metro Pantitlán

Redacción

Ciudad de México.- El video de una adorable marmota se hizo viral en redes sociales luego de que una cámara de seguridad captara el momento exacto en que se robaba la cosecha de un granjero y se la comía con un total ‘descaro’.

El hombre se llevó una insólita sorpresa cuando instaló una cámara de seguridad para revelar la identidad del ladrón que había hurtado sus cosechas últimamente ya que, si bien al principio creía que se trataba de una persona, se encontró con una desafiante marmota devorándose sus verduras.

Decidió compartir las imágenes en redes sociales y estas no tardaron en volverse tendencia por lo adorable y divertido que resultaba la anécdota. Además, a los usuarios les parecía bastante curioso que el animal terminara comiendo las frutas y verduras delante de la cámara.

“Noté que mi jardín estaba dañado y que no era una peste normal, era algo distinto. Tenía todo tipo de verduras y cada una estaba con mordidas, parecía que estaban probando un poco de todo. Busqué huellas que me ayudaran a identificar al ladrón, pero no dejaba rastro”, contó el granjero en una entrevista.

Luego de revisar el video de vigilancia, el granjero pudo descubrir que el culpable de su desdicha era una marmota que se mostraba muy desafiante y que no tenía problemas en que la viera.

“Al principio estaba muy molesto. Subí la altura de la reja, puse troncos alrededor para prevenir que escarbaran, pero nada funcionó. Él seguía metiéndose a mi huerta, al menos 3 veces al día y siempre miraba a la cámara”, añadió el hombre.