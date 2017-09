Se van a reubicar 10 escuelas tras sismo: SEG

Aclara Eusebio Vega que los daños no fueron por el sismo, pero que debido a que son edificios antiguos deben tomar medidas preventivas

Lorena Ramírez

Irapuato.- Aunque por el sismo del pasado martes 19 de septiembre no se registraron afectaciones en escuelas del estado, la Secretaría de Educación de Guanajuato estimó que 10 instituciones deben ser reubicadas debido a que son edificios antiguos que ya presentaban afectaciones en sus estructuras antes del terremoto.

Así lo dio a conocer el titular de la secretaría, Eusebio Vega Pérez, quien dijo que al menos una escuela por municipio presenta daños, aunque ninguna de éstas representa un riesgo para los alumnos pues se cuenta con un censo de las escuelas agrietadas y el avance que estas presentan; dicho análisis se realiza en conjunto con dependencias como Protección Civil.

“No hay casos qué lamentar, tenemos un sólo caso en la ciudad de León pero no creemos que sea consecuencia del sismo, más bien es una escuela longeva, se detectaron algunas fisuras pero no son de gravedad. No hay riesgos, prueba de ello es que no hay suspensión de clases en escuelas”, comentó.

Explicó que las grietas detectadas en la inspección realizada esta semana, no obedecen al reciente sismo, sino a que en su mayoría son recintos viejos; pese a lo anterior, no descartó que el sismo pudiera haber provocado su crecimiento.

Vega Pérez señaló que ya se cuenta con el presupuesto para el reemplazo de estas unidades escolares que comenzarán su rehabilitación o sustitución en el año 2018. Uno de los casos es la escuela Miguel Hidalgo ubicada en el municipio de Pénjamo, así como otras de San Miguel de Allende y León, entre otros.

