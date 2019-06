Se va directora de Academia Metropolitana sin revolver exámenes de control y confianza

La decisión fue tomada por ella misma, argumentando que aceptó una propuesta laboral en el extranjero, por lo que dejará la vacante

Jessica de la Cruz

León.- A partir de hoy, la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) se quedará sin el puesto de la dirección de la Academia Metropolitana, ya que Leilani Tortolero dejará el cargo, aparentemente para ocupar otro puesto en el extranjero. Vacante de la cual aún no saben quién ocupará, pues se deben proponer los candidatos a un consejo y posteriormente al alcalde, quien ayudará a elegir al candidato.

En el acto protocolario en donde se graduaron 50 agentes, entre los 33 policías municipales, y 17 tránsitos, Leilani Tortolero informó que esta toma de decisiones se debió a una oferta laboral que le hicieron en el extranjero, y que por cuestiones de trámites no había hecho pública.

“Recibí la invitación de la Fundación de Policías, y estoy muy contenta porque voy a poder colaborar con objetivos, para fortalecer no solamente a una institución, si no a muchas instituciones a nivel nacional en los temas de Seguridad Pública (…) Estoy feliz, contenta por esta oportunidad que se me está abriendo, obviamente tenemos que pasar por varias evaluaciones, varios procesos y también varías capacitaciones” precisó la directora.

Al respecto, el secretario Luis Enrique Ramírez Saldaña comunicó que la persona que tienen que remplazar a Leilani primero deberá de pasar por un consejo.

En relación a los exámenes de control y confianza, Ramírez Saldaña comentó que el nuevo director que ocupe el cargo sí deberá de presentar sus exámenes de control y confianza aprobados, debido a que el año pasado se hizo una propuesta en uno de los artículos “para que la persona que ingrese en estos nuevos años tengan esa acreditación de control y confianza”.

