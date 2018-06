Se usará recurso en siguientes administraciones: Durán Miranda

El dinero que queda de los 336 mdp destinados por el estado a obras en Celaya podrán ser usados por la siguiente administración

Roberto Lira

Celaya.- Aun cuando no se logren a ejercer los 336 millones de pesos en obras para Celaya que anunció el gobernador Miguel Márquez Márquez a principios del año, el recurso y los proyectos se dejarán para que la administración entrante los termine, afirmó el secretario de Obra Pública, Arturo Durán Miranda.

En el mes de enero el gobernador anunció que para este año se invertirían 336 millones de pesos en el Municipio en obras de rehabilitación de vialidades, la construcción del centro expositor en Ecoforum, la segunda etapa del bulevar San José de Guanajuato, entre otras. Sin embargo a tres meses de que se termine la administración estatal sólo se ha contratado alrededor del 60 o 70%, dijo Durán Miranda.

“Probablemente la plataforma vengan recursos que son para varios municipios que son regionales y que se estaban catalogando para Celaya, hoy llevamos ya prácticamente un 60 o 70% contratado, más de 200 millones”, comentó.

Aclaró que el anuncio que se dio a principios de año era una planeación, y no quiere decir que todo ese recurso se vaya a ejercer, además en estas obras se contemplan recursos federales que debe ejercer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). “Todo el recurso que sea estatal se queda y queda para que la obra sea terminada en la siguiente administración y no vamos a dejar a la siguiente administración sin dinero ni fondos, hay algunas etapas que tal vez no se alcancen a contratar. Todo depende de la llegada del fondo federal”, dijo.

Señala avances SCT en obras que tienen retrasos

A pesar de que en todas las obras que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Celaya, el director del Centro SCT en Guanajuato, Roberto Vallejo Rábago, señaló que siguen avanzando. Actualmente hay tres obras que realiza la SCT en Celaya, el puente en la avenida Constituyentes y Paseo del Bajío, la ampliación del paso vehicular en el camino a San Miguel Octopan y el Libramiento Ferroviario que sacará las vías del tren de la ciudad.

Las primeras dos tienen un atraso de más de un año, en el caso del puente en el camino a San Miguel Octopan inició en enero del año pasado y su fecha de conclusión era abril; en el puente de Constituyentes y Paseo del Bajío inicio en noviembre del 2016 y debió haberse terminado en mayo del 2017.

Al respecto, Rábago Vallejo señaló que el retraso en la obra de Constituyentes se debió a que en un momento se les retiraron los recursos al proyecto, sin embargo ya se cuenta con suficiencia para llevarla a cabo, actualmente se encuentra al 90% y se espera terminarla el próximo mes a más tardar.

“No está detenido se está trabajando y estamos esperando que a finales de este mes o principios del que entra pueda ya estar en funcionamiento. Se tardó por distintos factores, principalmente porque en un momento se le retiraron recursos y después se le volvieron a asignar”, comentó.