Se usan recursos municipales de Xichú en favor de Florina Zárate, acusa oposición

Roberto López

Xichú.- Para los rivales del PAN en la elección municipal, la cancha no está pareja, toda vez que, aseguran, se están usando recursos municipales en favor de la campaña panista. Dijeron que lo más probable es que la candidata de este partido esté inmiscuida en más asuntos turbios.

El 10 de mayo, Correo publicó que la candidata del PAN al gobierno municipal, Florina Zárate podría estar inmiscuida en malversación de fondos en favor del exalcalde Perfecto González, quien tras su segundo periodo como presidente municipal habría instalado una empresa: Grupo Constructor Vazgón, la cual ya tuvo obra pública en este municipio.

Arturo Vázquez García, segundo coordinador de la campaña del candidato perredista al gobierno local, Francisco Orozco Martínez, dijo que los panistas están jugando chueco “desde los candidatos pasados, de tal manera que como vienen saliendo de la administración, incluso los apoya gobierno del estado”.

Vázquez García dijo que percibe que ha habido apoyo desde el gobierno municipal a la campaña panista, “incluso me dijeron que la última semana que la candidata panista (entonces tesorera municipal) dejó hasta sin sueldo a muchos trabajadores. Un desvío de recursos clarísimo”.

El lunes 10 de mayo, cuando se publicó la nota, en Xichú corrió el rumor de que los periódicos no llegaron al pueblo, como si alguien los hubiera desaparecido; al respecto, el perredista dijo “es cierto y considero que es otra de las jugadas de los rivales. Yo hable con ciertas personas y me dijeron que solamente llegó un número limitado de periódicos, por eso pienso que es otra jugada para que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando”.

El perredista dijo que los panistas ya se sienten perdedores y que por eso hacen ese tipo de estrategias, “en las encuestas vamos arriba en un 60% y la desesperación de ellos es mucha”.

Alcaldesa asegura ser imparcial

Al respecto, la alcaldesa, Guadalupe Ramírez Esquivel, aseguró que su gobierno siempre ha sido imparcial ante los derechos políticos de todos, “de manera contundente puedo comentar que a ningún partido y a ningún candidato se ha estado apoyando o financiando con recursos públicos. No estamos metiendo las manos en ninguna campaña, con ningún candidato y con ningún partido político”.

Sobre el supuesto “secuestro” de los periódicos impresos el pasado lunes, la alcaldesa dijo “cometería un error al hablar de algo que desconozco totalmente”, finalizó.

Correo buscó a la candidata del PAN, Florina Zárate, pero la respuesta fue que estaba en campaña y que regresaba ya a altas horas de la noche.

Operaciones turbias Correo publicó que en su segundo periodo de alcalde, 2012-2015, Perfecto González ya tenía operando a través de prestanombres su empresa Grupo Constructor Vazgón S.A. de C.V, que usaba como plataforma para urdir toda una red de complicidades que a la fecha abarca varios municipios; Florina, por su parte, al tiempo que era auxiliar en Tesorería cursaba contabilidad los fines de semana en San Luís de la Paz. Fue en la siguiente administración 2015-2018, cuando para seguir con el control absoluto del presupuesto de Xichú, Perfecto la colocó al frente de la Tesorería como parte de los espacios que le cedió el alcalde entrante Eloy Leal; ejerció ese puesto los últimos cinco años, hasta el pasado febrero luego que Perfecto logró que le dieran la candidatura, dejando en el camino a la alcaldesa Guadalupe Ramírez quien buscaba reelegirse.

