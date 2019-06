Se unen por educación de mujeres

Inaeba e Imug trabajan de la mano para sacar del rezago educativo a guanajuatenses de todas las edades; en León se llevó a cabo la feria donde se ofreció también servicio de salud

Redacción

León.- El Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Inaeba), refrenda todos los días su compromiso para que a través de sus servicios educativos, las mujeres guanajuatenses que se encuentran en rezago educativo puedan mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.

Por ello, el Inaeba se sumó a las acciones encabezadas por gobierno estatal a través del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (Imug), en coordinación con otras dependencias estatales y con el Municipio de León, para acercar sus programas a quienes más lo necesitan.

Lo anterior, a través de una feria de servicios preventivos de salud, educativos, administrativos y de nutrición, organizada en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, en la Plaza de la Ciudadanía ‘Griselda Álvarez’, en León.

Uno de los beneficiados casos es el de Sandra Hernández Vázquez de 58 años, originaria de León, quien se acercó al Inaeba para poder acreditar su secundaria a través de un examen de conocimientos.

Dedicada a entrenar físicamente a las personas para mejorar su estado físico, Sandra Hernández se certificó como instructora de fitness, una actividad que le apasiona desde joven. Sin embargo, durante su edad escolar no pudo estudiar y ahora busca una nueva oportunidad a través del Inaeba.

“En aquellos años mi papá decía que nada más los hombres podían estudiar más que la mujer, a mí me gustaba la medicina y no pude hacerlo, pero estudié los ejercicios y fitness. (El certificado de secundaria) a mí me va a servir si quiero estudiar nutrición, lo voy a ocupar y es lo que quiero estudiar ahora”, aseguró.

Cabe mencionar que durante este evento también participaron la Secretaría de Salud de Guanajuato (SEG), el Instituto Municipal de las Mujeres, la Dirección de Salud Municipal, entre otras dependencias estatales y municipales.

Les llevan el certificado

El Inaeba entregó 42 certificados de primaria y secundaria con validez oficial a trabajadores de una empresa de calzado en León.

Entre los trabajadores que obtuvieron su certificado de secundaria, se encuentra Maggy Facio Galván, quien trabaja en el área de corte desde hace dos años. Tiene 29 años y es jefa de familia. “Yo a los niños les digo que estudien para que no estén como yo, parados todo el día y para exigirles a ellos yo (necesito) tener tan siquiera la secundaria”.

Otro trabajador que certificó su secundaria es Édgar Reyna Grimaldo, de 27 años. Es pespuntador y su motivación para terminar su escuela fueron sus dos hijos.