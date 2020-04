Se unen enfermeros guanajuatenses al reto #GenteBuena

Lourdes Vázquez

León. – A través de reajustes presupuestales en los recursos de libre disposición o ajustando el incremento del recurso en dependencias estatales al 3.5% aprobados se pueden obtener más de 3 mil 500 millones de pesos y con ello se podría evitar que el estado vuelva a endeudarse como lo propuso el sector empresarial de León para apoyar a Mipymes durante la contingencia de salud, insistió el diputado local de Morena, Raúl Márquez Albo.

El legislador indicó que, tras hacer un análisis al Presupuesto de Egresos del Estado, identificó que las dependencias estatales con excepción de la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Secretaría de Seguridad Pública, así como de la Fiscalía General del estado, Poder Judicial y Poder Legislativo, pueden realizar una reducción en su gasto del 11% sin tocar las partidas de sueldos, inversión pública y deuda, con lo cual se obtendrían alrededor de 3 mil millones de pesos. Para ello solo se requeriría la orden del gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

Por otra parte, informó que se revisaron más de 60 partidas que tuvieron un incremento superior al 3.5% aprobado por el Congreso del Estado, por lo que, de ajustarse a ese porcentaje, también se estarían obteniendo aproximadamente 3 mil 400 millones de pesos.

El legislador morenista recordó que actualmente el estado tiene dos deudas; la primera que al cierre del 2019 era de 4 mil 500 millones aproximadamente y la segunda aprobada a inicios de este año por 5 mil 350 millones de pesos, es decir, casi 10 mil millones de pesos.

Señaló lo siguiente: “En días pasados, el gobierno del estado manda a sus asociados los empresarios sobre todo el Consejo Coordinador Empresarial de León y comentan, hacen pública la necesidad supuesta por parte de ellos de que se necesita contratar nueva deuda en el estado para reactivar la economía, cuando el gobierno del estado no ha tomado ninguna medida de austeridad, no ha aplicado ningún esquema en esta contingencia que se vive a nivel mundial, no ha tomado medidas de previsión, de ahorro, de austeridad reales y contundentes y ya se está pretendiendo contratar una nueva deuda pública”.

G.R