Se unen artistas frente a la desgracia del sismo

Integrantes de OV7, JNS, Caló y algunos actores, juntan víveres para la gente de Morelos

El Universal

Ciudad de México .- Ary Borovoy al frente, miembros de la agrupación OV7, así como las chicas de JNS, Caló, los chicos de Lemongrass y actores como Manuel Balbi, decidieron unir esfuerzos en el centro de acopio, armado en las oficinas de Bobo Producciones.

En entrevista, el cantante explicó que el ver la unión de la gente y sus amigos es los que más lo ha llenado de satisfacción.

“Yo soy el que está agradecido con toda la gente que acudió con toda la intención de ayudar a nuestros brothers mexicanos, porque a todos nos agarró el temblor y algunos tuvimos la fortuna de que no nos pasara nada”, explicó y agregó que gente que trabaja a su lado, no corrió con la misma suerte.

“Tres de ellos perdieron sus casas, uno de ellos perdió un familiar, una actriz perdió dos familiares y es lamentable, además de todos los cientos que han reportado diferentes medios y millones en pesos en pérdida de la gente que perdió muchas cosas”, señaló.

Regina Murguía, integrante de JNS, agradeció tener la oportunidad de trabajar junto a sus compañeros. “Me siento bien, pero al mismo tiempo bien impotente, es una sensación bien rara de tristeza, de angustia, de pesar. Veía en la televisión a mamás que perdieron a sus hijas o viceversa y lo único que podemos hacer es ayudar a la gente que nos necesita”.

La cantante afirmó que además de ser una tragedia, le hizo pensar en otras cosas de la vida. “Esto es un recordatorio para todos de que tenemos que valorar la vida, la salud”.

Murguía aplaudió el entusiasmo y ganas de Ary Borovoy. “Él ha donado dinero para las fundaciones y gente que está ayudando. Todos estamos realmente muy unidos”.

El músico Claudio Yarto, integrante de Caló, contó que tanto él como su hijo quisieron ayudar desde un día antes. “Lo más padre fue que empezamos ayer en un punto en mi casa con mi hijo y con su amiga, se me ocurrió hablarle a Ari para que entre todos hiciéramos un centro de acopio aquí en Bobo y la respuesta fue increíble. Hay que regresarle a México lo mucho que nos ha dado”.

Yarto agradeció que así como vivió el terremoto del 85, en esta ocasión tanto él como su familia, salieron ilesos de esta situación.

“Yo viví el del 85 cuando tenía 22 años y fueron terribles pero no me pasó nada. He sentido mucho la unión esta ocasión pero desafortunadamente no falta el que se robe la ayuda o asalte los centros de acopio, eso no lo puedo creer”.

Manuel Balbi, quien en compañía de amigos cargaba y movía los víveres en el centro de acopio improvisado desde ayer en las oficinas de Bobo Producciones, explicó que aún cuando ha sido difícil, quería poner su granito de arena.

“No está siendo nada pesado, sientes bonito armando las despensas y el equipo para primeros auxilios. Muchos ni siquiera nos conocíamos, ha sido una unión bonita”.

El actor, quien ha participado en El Señor de los Cielos, subrayó de los hermanos Borovoy su compromiso y calidad como personas.

“Ante todo existe la parte humana y lo que hacen Ari y Jack es acercarnos a la gente y eso es muy bonito y no toda la gente lo hace”, dijo.

